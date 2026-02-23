賴邀茶敘　謝龍介：與在野黨主席溝通更重要

藍委謝龍介23日在台南市議會開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨提名的台南市長參選人、藍委謝龍介23日率市議會國民黨團向市民拜年，並端出解決少子化危機的“幸福3好禮”政策，鋪陳年底選戰。另針對賴清德邀請五院院長茶敘，謝龍介表示，這是好的開始，但與在野黨主席溝通更重要。



“幸福3好禮”政策，分別是0到15歲每月加碼5000元，婚育宅加碼到40%，生三個寶寶社宅最優先，租金並可抵購屋金。



謝龍介23日率國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝、議員李中岑、盧崑福、方一峰、尤榮智、王家貞、蔡宗豪、林美燕、許至椿，以及議員參選人尤淨寬、葉翰勳、歐政豪、李佳蓉、陳冠諭向台南民眾拜年，祝大家馬上幸福、金馬熊讚。



謝龍介指出，台灣生育率在全球排名是倒數第一第二，人口紅利消失，以後中生代退休將無人養，為何問題如此嚴重？主因在於萬物皆漲薪水沒漲，以前雞腿便當一個新台幣75元，現在一個便當115元。



謝龍介指出，台南出生人數變化，2018年還生出1萬2千多名寶寶，到2024年只剩9091名出生兒，年輕人敢愛，不敢結婚，就算敢結婚，也不敢生不敢養，怕養不起，因此特別跟議會黨團一起提出共同政見。



謝龍介表示，從“立法院”去年通過的財政收支劃分法來，台南市未來一年可以多出163億元的財源，國民黨加碼的幸福三好禮一年只要120多億元，財源花在刀口上。他喊，投資孩子未來，請台南市民11月28日，用手中的選票，換快樂幸福的門票。



謝龍介也喊話，關稅讓台灣經濟發展面臨嚴峻挑戰，賴清德與五院院長喝茶是好的開始，但與在野黨主席溝通更重要，請讓在野黨成為賴清德後盾，讓在野黨成為對美關稅談判的超級優質隊友，因為台灣社會禁不起內耗、對抗和撕裂。