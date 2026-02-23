鄭麗文：對美軍購國民黨會積極主導

國民黨主席鄭麗文主持新春團拜後，接受媒體聯訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）針對對美軍購議題，中國國民黨主席鄭麗文今天表示，軍購的延宕，最大責任是在民進黨，因為不管是對美關稅談判，或是軍購條例，執政黨針對內容部分，都不敢分享，也不讓“國會”參與。



鄭麗文強調，國民黨會積極主導，幫台灣爭取到合理、需要的軍購，所以當然會有自己的版本，也希望能主動跟美方溝通，因為政府不告訴大家，國民黨只好直接與美方溝通與詢問，否則持續下去，讓國民黨揹黑鍋，甩鍋給國民黨，這不是團結台灣的做法，這不是君子做法，說實在這還挺小人的。



國民黨今天在中央黨部12樓舉辦新春團拜，由鄭麗文主席，包括副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍、張榮恭，前主席吳伯雄、前副主席林豐正、林政則和“立院”黨團總召傅崐萁與多位藍委出席。



鄭麗文在會後接受媒體聯訪，針對“立法院”新會期24日將開議，朝野聚焦“國防”特別預算是否審查，她表示，外界對國民黨有很深的誤解，最主要的來源就是因為民進黨惡意造謠，事實上戰後在台灣最支持“國防”力量的就是國民黨。



鄭麗文指出，新台幣1.25兆軍購案的內容從一開始就是黑箱，到今天還是語焉不詳，整個台灣軍購的延宕，最大的責任是在民進黨，因為不管是對美關稅談判，或是軍購條例，內容都不敢跟大家分享，也不讓“國會”參與。



鄭麗文認為，再繼續這樣下去，只會擴大不必要的誤會，而且也會對台灣“國家安全”造成重大傷害，所以國民黨會積極主導這件事，希望幫台灣爭取到真正合理、需要的軍購，所以當然會有自己的版本。



鄭麗文說，作為執政者，應開大門走大路，在這重大的“國家”事件，怎麼可以黑箱。同時，在美國總統特朗普的對等關稅遭判決違法後，我們的對美關稅該怎麼辦，希望政府趕快給一個交代、說法，因為這樣的不確定性會繼續延續，希望賴清德能有具體作法。