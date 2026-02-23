韓國瑜當面邀請　賴欣然同意赴“立院”報告

韓國瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日結束與賴清德新春茶敘後，返回“立法院”發表談話表示，已建議賴清德以“化”字智慧化解朝野衝突。針對總預算案僵局，韓國瑜當面邀請賴清德赴“立法院”進行“國情報告”，說明內外局勢與施政方向，賴清德已欣然接受。未來確認三黨共識後，將採“統問統答”形式進行。



馬年春節開工首日，賴清德邀請五院院長至“總統府”進行新春茶敘，期盼藉此歷史性的首次五院齊聚，在不預設議題的前提下交流政務，並藉由互道新年快樂化解朝野分歧。“立法院長”韓國瑜在茶敘結束後返回“立法院”，並向現場守候的媒體發表談話，說明會中與賴清德交流的具體內容、“立法院”未來的議事推動方向，以及“國情報告”初步共識。



韓國瑜發言前先向現場媒體致意，祝賀馬年平安順利。他表示，賴清德邀請五院院長參與茶敘，達成了兩項基本目的：與會首長互道新年快樂，並集體向同胞拜年。他提出此舉展現了政壇在面臨高度攻防與衝突時，依然保有溫暖人性的一面，也為未來樹立了良好的慣例。



針對備受賴清德與“行政院長”卓榮泰關切的今年度總預算與特別軍購預算等案，韓國瑜指出，他向賴清德提議，面對問題應善用智慧與耐心，並將“化”字放在心上，藉此化解衝突與誤會，改善不愉快的朝野氛圍。



韓國瑜表示，會中他邀請賴清德親自至“立法院”，向“立委”與同胞說明“中華民國”目前的處境、各界憂心的內外問題，以及下個會期希望“立法院”解決的法案。賴清德接受了赴“立院”進行“國情報告”的邀請。韓國瑜說明，後續將依據賴清德意願向三個政黨黨團說明，待三黨達成共識後便會正式行文邀請。基於基本禮遇，報告將採取“統問統答”的方式進行。



對於新的一年，韓國瑜傳達賴清德與五院院長的共同期盼，希望各院部會與各行各業群策群力，為馬年打拚出讓人民安心的成績單，讓台灣充滿希望與樂觀。



發言結束後，韓國瑜拿出開工糖果，親手發送給現場的每一位媒體，並再次祝福眾人新年快樂。