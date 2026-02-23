新春團拜　蔣萬安讚李四川西裝好看顯年輕

台北市長蔣萬安、副市長李四川到台北市議會參加新春團拜。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月23日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安、副市長李四川23日到台北市議會參加新春團拜。蔣萬安致詞表示，感謝議會跨黨派的支持，讓他能在農曆年前完成與輝達簽約。未來希望將台北打造成AI產業最強的心臟。他也大讚李四川的西裝非常好看更顯年輕，他衹有素色的西裝，不是灰色就是藍色，是徹底的魔羯直男。



台北市議會23日舉辦新春團拜茶會，國民黨籍台北市長蔣萬安、副市長李四川、林奕華、張溫德，國民黨籍台北市議長戴錫欽、國民黨籍市議員秦慧珠、汪志冰、張斯綱、台灣民眾黨籍市議員陳宥丞等共同出席。



蔣萬安致詞時表示，感謝戴錫欽議長以及許多議員在過年連假期間，陪著他到各宮廟參拜走訪。感受到民眾的熱情，也向神明祈求新的一年庇佑台北市四時無災、八節有慶。他也大讚李四川的西裝非常好看更顯年輕，他衹有素色的西裝，不是灰色就是藍色，是徹底的魔羯直男。



李四川感性回顧，在台北市政府3年以來有相當多的感情，尤其現在的市議會建築是他擔任工地主任時蓋起來的。在1990年當時的議員每人種一棵樹，才有現在松高路旁這麼多的樹，真的是“前人種樹；後人乘涼”。人生有時計劃趕不上變化，往後怎麼走就隨緣。所有的市民如果要他服務，絕對會全力以赴。



戴錫欽致詞指出，上個會期總質詢結束在議場跟川伯合照的時候，心裡想會不會是跟他最後一次在議場合照，那時候大家都還沒有感覺。祝福萬安、川伯心想事成，也祝福在場所有議員高票連任。



秦慧珠表示，這幾年都一定會來參加新春團拜，但是今天一方面開心、二方面依依不捨。因為蔣市長、李副市長一起在市議會的場面以後不多見了，祝福所有參選人高票當選。



汪志冰期許，市長跟副市長一個在台北市、一個在新北市，用閩南語表示“互相抱緊緊”。把兩個人的利用價值最大化，產生外溢效應，這樣議員選舉自然成功。祝大家新年快樂、吉祥如意。



陳宥丞表示，身為在場唯一的在野黨議員，新任議員初出茅廬不小心跟李四川在新聞上擦槍走火。在李四川身上學到可以競爭、不要鬥爭這樣的智慧，他接下來還是民眾黨很強的競爭對手。陳宥丞也特別送上事業有成的春聯，還有意喻大吉大利的橘子給李四川。



張斯綱祝福馬到成功，雙北雙贏。