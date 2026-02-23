桃市府會新春團拜　邱奕勝祝張善政高票連任

桃園市長張善政23日到桃園市議會新春團拜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月23日電（記者 盧誠輝）農曆春節9天連假結束，中國國民黨籍桃園市長張善政23日開工首日到桃園市議會新春團拜，國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝致詞時，當著多位民進黨籍桃園市議員的面，祝福張高票連任，讓馬年一開年就飄著濃濃的選舉味。



桃園市議會23日舉行新春團拜，張善政率領桃園市政府各局處首長到場拜年，邱奕勝也率領不分黨派的桃園市議員與桃園市政府官員互道恭喜。



邱奕勝在致詞時表示，今年是選舉年，他要祝福在場所有尋求連任的桃園市議員都能高票當選，也要祝福張善政市長高票連任。邱奕勝話才剛說完，在場的國民黨籍桃園市議員掌聲如雷，反倒是多位民進黨籍桃園市議員滿臉尷尬，要鼓掌也不是，不鼓掌也不是，讓馬年一開年就充滿濃濃的選舉味。



邱奕勝指出，除了選舉以外，他也希望桃園市政府能一本初衷，繼續把建設與福利做得更好，特別是今年桃園捷運綠線就要通車到桃園市區，這是市民的期待與責任，他也肯定市府在監督下讓工期按進度甚至超前。邱強調，桃園好，台灣就會好，希望大家能一起努力，讓桃園更好，台灣更好。



張善政則感謝所有桃園市議員在過去一年給予市府團隊的大力支持，新的一年市府團隊一定會秉持馬年大步邁進的精神繼續推動市政，不會因為選舉的關，就讓市政腳步停歇，他期盼府會能繼續攜手合作，讓桃園的明天更好。