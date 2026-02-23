藍委促賴清德透過“國是會議”解僵局

藍委黃仁受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電(記者 俞敦平)針對賴清德與五院院長新春茶敘，中國國民黨籍“立委”洪孟楷與黃仁呼籲執政黨展現誠意，透過“國是會議”等方式化解朝野僵局。



面對藍營基層對兩岸關係惡化及2026年地方選舉的焦慮，兩位藍委指出將依循黨內機制推出人選，並期盼黨高層重啟兩岸對話以緩和危機。此外，針對“立法院”遷址傳聞，藍委澄清目前無具體時程，但表態支持院長韓國瑜啟動新“國會”建築的規劃討論。



在兩岸關係方面，近期傳出國民黨高層有意在下半年重啟國共交流管道，試圖打破目前的兩岸僵局。洪孟楷指出，過去兩岸關係從停滯走向火車對撞，引發內部焦慮。國民黨堅持“中華民國主權”與台灣人民生活安全不變的立場，尋求更多溝通與對等談判。黃仁針對黨主席鄭麗文可能與大陸政協接觸的傳聞表示，兩岸目前處於對立升高的狀態，若能有見面機會，將是緩和局勢、朝向和平的途徑。



2026選舉佈局引發的基層焦慮，洪孟楷回應，全台22個縣市皆會有既定的提名機制。他以新北市為例，點出選戰節奏將後發先至，呼籲支持者稍安勿躁，黨內會推出最好的人選爭取選民認同。



面對今日登場的五院院長茶敘，洪孟楷表態樂觀其成，並期盼未來開春茶敘能成為延續的“憲政”慣例。他提出解鈴還須繫鈴人，質疑過去兩年的紛爭並非“立法院”造成，呼籲執政黨自去年罷免案後，應調整態度傾聽主流民意，給予在野黨遞出橄欖枝的空間，並建議賴清德以其高度召開“國是會議”。黃仁則期望賴清德展現誠意，利用茶敘契機找出解決對立的方案，停止台灣內部的政治惡鬥。



有關“立法院”將搬遷的傳聞，洪孟楷澄清目前尚未有正式的啟動會議，但他回顧過去幾任院長皆有討論遷址，新北市過去也曾提出兩個備選地點。他期盼韓國瑜能在新春過後邀集各黨團代表正式開會，為“立法院”規劃百年建築。黃仁補充，現有“立法院”建築老舊且會議空間狹小，他以日本國會建築為例，支持尋找公有財產署的土地，重新建造結構有條理的現代化“國會”辦公室。