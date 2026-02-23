親中遠美路線黨內焦慮？鄭麗文：非事實

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 國民黨前主席吳伯雄（左三）出席新春團拜。（中評社 張嘉文攝） 國民黨中央23日舉行新春團拜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）有媒體報導，中國國民黨主席鄭麗文上任後走“親中遠美”路線，國民黨基層對此焦慮甚至出現退黨潮。對此，鄭麗文今受訪表示，基層沒有焦慮，這些都是有人刻意製造的，根本不是事實。



《自由時報》日前數篇有關國共交流新聞報導，國民黨直斥報導內容胡亂杜撰、全非事實，日前已對《自由時報》及撰稿記者等人提出民事訴訟，要求賠償新台幣200萬元，並刊登澄清啟事一個月。



鄭麗文強調，很多人都在平行時空編故事、見縫插針。事實上，過完一個年之後什麼都沒變。兩岸的部分，只要有進度（指習鄭會），就一定會向大家說明。



國民黨今天在中央黨部12樓舉辦新春團拜，由主席鄭麗文及副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍、張榮恭，前主席吳伯雄、前副主席林豐正、林政則和“立院”黨團總召傅崐萁與多位藍委等與會。



鄭麗文在會後接受媒體聯訪，對於外界指藍營基層焦慮兩岸路線問題。她說，基層沒有焦慮，這些都是有人刻意製造的，包括焦慮、退黨等等，根本不是事實。



她認為，很多人都在平行時空編故事、見縫插針。就像國民黨與民眾黨之間的溝通都非常暢通、沒有問題，過完一個年之後，什麼都沒變。至於兩岸的部分，只要有進度就一定會向大家說明。



此外，國民黨備戰年底地方選戰，由於仍有部分地區尚未完成整合。鄭麗文說，她感覺到黨內提名特別順利，在年前都有非常多的進度。因此過完年後，很快的就會正式在中常會進行提名作業。所以大家可以非常安心，要對國民黨有信心。