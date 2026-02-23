韓國瑜送化字盼和解　綠營反酸“立院”亂源

民進黨團書記長陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電（記者 俞敦平）賴清德今日邀集五院院長新春茶敘，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜拋出“化”字期盼朝野和解。民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜今日受訪時表示，綠營將此字退回，直指“立法院”才是政治亂源，呼籲韓國瑜發揮調和能力。針對“立院”遷建，陳培瑜提醒勿淪為暴力表決。



此外，針對台北市長選戰，陳培瑜認為無論是“行政院副院長”鄭麗君還是台北101董事長賈永婕都很適合，並強調綠營將推出具備國際視野的候選人。



針對韓國瑜在茶敘中送出的“化”字，陳培瑜指出過去兩年台灣政治的亂源多集中於“立法院”。她將這個字回送給韓國瑜，點明身為院長最有能力撥亂反正，期盼在新會期面對防務預算與各項爭議法案時，韓國瑜能展現化解與調和的能力以取得朝野共識。



關於韓國瑜表態要在任內完成“立法院”遷建，陳培瑜證實韓國瑜曾在多次會議中向三黨幹部提出此願景。她表示，韓國瑜過去兩年給外界的印象多停留在訂便當與過生日，若要將搬家作為任內第三張成績單，前提是必須召開實質協商並在合理資源配置下取得最大共識。她提醒韓，遷建案不應重演過水協商與暴力表決的運作模式。



面對民進黨台北市長選戰的人選討論，陳培瑜提及鄭麗君在近期的關稅談判中展現具體成果，而賈永婕則具備商業經營背景，並持續協助台北101增加國際曝光度。她認為市民期待的是能帶領台灣前進並提升台北市國際知名度的人選，民進黨目前仍在規劃階段，未來將推出值得選民託付的候選人。