綠營轟藍白勿將軍購與經貿當作政治籌碼

綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月23日電(記者 俞敦平)民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜今日於“立院”受訪時抨擊藍白陣營將防務預算卡關，無心支持防務自主，更遭外界質疑此舉是為國民黨高層推動“習鄭會”鋪路。針對在野黨要求重談對美關稅，陳培瑜警告，台灣逾七成出口受“232條款”保障，盲目重談恐將半導體命脈推向風險，呼籲勿將防務安全與經貿當作政治籌碼。



針對防務特別預算的審查進度，陳培瑜評估3月中旬前無法完成審核。她將預算延宕歸因於國民黨與民眾黨，指出在野黨雖稱要提出自有版本，卻持續在程序委員會阻擋既有法案。她點名國民黨團總召傅崐萁與時任民眾黨團總召黃國昌，認為黨團要角的責任是促成內部團結，而非在防務預算上掣肘。陳培瑜質疑，民眾黨在休會前僅通過自身版本的行徑，顯示其無心支持台灣防務自主，目前也未見在野黨展現支持防務的具體作為。



在台美對等關稅議題上，陳培瑜反對在野黨全面重談的訴求。她說明，台灣有高達76%的出口項目受“232條款”規範，這部分並未受到美國近期提出的10%或15%關稅政策影響。“行政院”談判團隊在首輪交涉中已取得既有成果。



陳培瑜表示，在野黨未詳閱談判內容便要求全面重談，是未掌握國際現況的表現。她強調，這七成六的出口項目牽動台灣半導體產業發展，若因重談而產生變數，責任歸屬將成為問題。她建議在野黨應針對實質受影響的產業提出民間意見給行政團隊，而非一味要求重談，因為重啟談判對台美雙方產業皆非有利方向。