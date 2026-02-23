美國關稅違法　張善政：國際局勢還會動盪

桃園市長張善政認為國際局勢還會繼續動盪。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市長張善政23日到桃園市議會新春團拜。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市長張善政發送開運福袋給桃園市議員。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月23日電（記者 盧誠輝）美國“最高法院”20日裁定美國總統特朗普對等關係措施違憲，引起全球關注。中國國民黨籍桃園市長張善政23日新春團拜時強調，過年期間美國法官宣告特朗普對等關稅不合法，這意味著國際局勢還會有動盪。



桃園市議會23日舉行新春團拜，張善政率領桃園市政府各局處首長到場拜年，國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝也率領不分黨派的桃園市議員與桃園市政府官員互道恭喜。



張善政在致詞時主動提及美國關稅議題表示，過年期間美國法官宣告特朗普對等關稅不合法，這意味著國際局勢還會有動盪，因此今年海內外政經局勢仍然會充滿變數，政經環境依然是極具挑戰。儘管內外環境充滿挑戰，但市府團隊已磨合出最強戰力，有信心能過關斬將。



張善政指出，今年市府重點施政目標包括讓所有桃園市民期待已久的捷運綠線通車、“可負擔住宅”政策都即將上路，還有各項基礎建設等都是市府要獻給市民最好的成績單。根據最新數據指出，桃園市的移入人口高居全台之冠，顯示民眾對桃園發展深具信心，市府會在此基礎上繼續推動市政。