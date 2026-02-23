傅崐萁：賴搶著舔美　對美新關稅端不出對策

國民黨“立院”黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）美國“最高法院”於當地時間2月20日裁定特朗普對等關係措施違憲，全球關注，特朗普透過社群發文，宣布關稅將上調至15%。對此，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天表示，全世界都在重啟談判，但賴清德搶第一時間舔美，在美國“最高法院”宣判之前搶著簽約，讓台灣大讓利，現在面對特朗普新的15%疊加關稅，民進黨政府卻完全沒有回應。



傅崐萁強調，台美貿易協議與新台幣1.25兆元軍購特別預算攸關台灣產業、“國家安全”及民眾福祉，“行政院”應盡快向“立法院”及社會公開相關細節，讓民眾清楚了解，避免政策黑箱化。



國民黨今天在中央黨部12樓舉辦新春團拜，由主席鄭麗文主持，包括副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍、張榮恭，前主席吳伯雄、前副主席林豐正、林政則和“立院”黨團總召傅崐萁與多位藍委等與會。



傅崐萁在會後接受媒體訪問，針對台美關稅協議是否送“立院”審查的議題表示，近期美國“最高法院”判決，以及特朗普宣布對全球課徵15%的關稅，已影響過去談判基礎，但賴清德搶第一時間舔美後，至今與“行政院長”卓榮泰，對相關議題未提出任何公開立場，“立法院”也尚未收到協議文本，使“國會”無法審議。



他批評，民進黨政府對台美貿易協議的處理方式“肆意妄為”，先行簽署協議，甚至在“最高法院”判決尚未出爐之前就完成動作，導致台灣產業及孩子健康面臨風險，包括農林、畜牧、美豬美牛及相關內臟輸入問題。



傅崐萁說，台美貿易協議是否送“立院”，“政院”也三緘其口，到現在沒有給“國會”清楚輪廓，不知道要如何協助台灣產業及對美談判。



他認為，特朗普的對等關稅遭判違法是“大帝執政以來最大挫敗！”但台灣在國際貿易上相對處於弱勢，韓國與日本已與美國建立貿易協議或FTA，而台灣尚無相關架構，對傳統產業、供應鏈及關稅管理造成重大挑戰。他呼籲，賴清德及“行政院”應提出具體因應方案，讓“國會”及社會掌握談判利基與基礎，才能有效支援台灣產業及經濟發展。



傅崐萁表示，明天在經過“立院”黨團與黨中央實務研討會之後，將討論台美經貿議題及支持台灣產業的戰略，之後會對外說明。