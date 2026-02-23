韓國瑜邀賴統問統答　府：“合憲”就前往

賴清德致贈韓國瑜“總統府特製版棗紅色Taiwan帽T”。（“總統府”提供） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）今天是農磿正月初七，賴清德上午邀請五院院長茶敘。“立法院長”韓國瑜會後表示，待藍綠白三黨團同意後，“立法院”將正式行文邀賴來“立院”“國情報告”，方式將採“統問統答”。“總統府”發言人郭雅慧表示，賴清德當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎“憲政”程序下，欣然前往“立院”“國情報告”。



韓國瑜會後受訪表示，他已邀請賴清德親自到“立法院”向同胞說明，當前“中華民國”處境與內外之間的憂心問題，以及賴希望能夠解決的問題，賴也欣然願意來“立法院”做“國情報告”。待藍綠白三黨團同意後，“立法院”將正式行文邀請賴來“立院”“國情報告”，方式將採“統問統答”。



郭雅慧轉述閉門茶敘對話說，今天茶敘歷時1.5個小時，氣氛和樂，五院院長針對關心的議題，彼此暢所欲言，包括總預算、關稅、財劃法、“國情報告”、軍購特別條例等議題。賴清德感謝五院院長參與，促成今日茶敘圓滿順利，面對外部環境快速變遷，挑戰甚多的情形下，衷心期盼五院以“國家”最大利益、“國民”最大利益為目標，團結一致使“國家”持續穩健前進。



賴清德23日上午邀請五院院長茶敘，蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安陪同，“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜、“司法院”代理院長謝銘洋、“考試院長”周弘憲、“監察院”代理院長李鴻鈞也都出席。



賴清德與五院院長向台灣民眾拜年後，也逐一致贈“總統府”特製版棗紅色Taiwan帽T，象徵在新的一年大展鴻圖、鴻運當頭。