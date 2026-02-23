花蓮泛藍分裂　藍選將游淑貞盼黨儘速提名

花蓮縣吉安鄉長游淑貞受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）前花蓮市長、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢昨日宣布參選花蓮縣長。魏曾為中國國民黨籍，其參選形同泛藍在花蓮分裂。已被國民黨花蓮縣黨部推薦代表參選年底花蓮縣長的吉安鄉長游淑貞今天對此表示尊重，並強調一定會把花蓮的藍天守住，並期盼中央黨部能儘快完成提名。



至於在花蓮有深厚實力的國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁被點名，有可能會親自出線競逐縣長？游淑貞則說，這機率非常低，她相信傅崐萁在中央具高度影響力，一定會扶持、協助地方黨員同志。



國民黨今天在中央黨部12樓舉辦新春團拜，由主席鄭麗文主持，包括副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍、張榮恭，前主席吳伯雄、前副主席林豐正、林政則和“立院”黨團總召傅崐萁與多位藍委等與會。



被視為傅崐萁人馬的游淑貞，今天也特地從花蓮趕來出席團拜，傅崐萁在會中也帶著游向現場各藍營重要人士打招呼致意，甚至受訪時也要游站在旁邊，多在媒體前曝光，看得出傅崐萁對游淑貞的重視。



游淑貞受訪時針對魏嘉賢的宣布參選表示，在民主時代，多元選擇都應該予以尊重。不過國民黨歷來都依序、依法、依規定完成提名機制，而魏嘉賢目前並沒有黨籍，因此對於魏的參選她予以尊重，但她一定會把花蓮的藍天守住。



游淑貞說，她自己這20年來，從代表、議員到鄉鎮市長，施政成績有目共睹，而她也希望讓花蓮的未來能夠更好，並為花蓮鄉親創造更好的產業復甦與交通建設。



游淑貞也強調，不論誰來參選，都要守護花蓮，這是責無旁貸的施政作為，也希望鄉親能肯定國民黨過去為花蓮努力與付出，讓國民黨繼續執政、點亮未來。



有媒體追問，是否擔心提名出現變數？游淑貞表示，提名作業必須迅速，若延宕將影響整體作業時程，錯失起跑點的銜接。尤其縣長提名之後，還有13鄉鎮、縣議員、鄉鎮市長及村里長的提名作業，不能再等待，期盼中央黨部能儘快完成提名。