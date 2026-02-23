拉下民進黨　館長預告實境秀幫藍白助選

網紅“館長”陳之漢。（照片：館長惡名昭彰YouTube） 中評社台北2月23日電／各黨積極備戰2026地方選舉，力挺台灣民眾黨的網紅“館長”陳之漢22日在直播中表示，“拉下民進黨”是大家的期待、也是個人期待，他計劃製作實境秀節目，親自帶著候選人到戶外掃街、拜票。



“館長”陳之漢22日表示，民眾黨支持者經營的自媒體，相對都比較辛苦一點，都是志願者，沒什麼錢賺。他說，“拉下民進黨”是大家的期待、也是他個人期待，另外，他也期待兩岸多交流，大陸人對台灣真正很好。



“館長”陳之漢指岀，自己未來會有機會跟民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、新北市長參選人黃國昌、以及國民黨的候選人掃街，自己想這次形式會比較不同，想要做“實境秀節目”，帶著候選人到戶外。



“館長”陳之漢指出，這真的有風險，風險很大，到時候一定會看到一些奇奇怪怪的人來嗆聲，但自己一定不能回應什麼，因為講了就會害到參選人，就只能交由支持者去對抗他們。況且他罵了鬧場的人，接著會來無數個，這些人可能會覺得很好玩、很有流量，故意來嗆聲。



“館長”陳之漢舉例，如果他幫黃國昌競選，與黃同框時，卻痛罵鬧場的人，新聞就會播“館長當街罵人”，只會剪輯“館長當街罵人”的畫面，而不會播出對方鬧場的行徑。他也提到，黃國昌初一到初六都被不同民眾嗆，其實“滿好的”，增加不少曝光度。