賴“立院”報告統問統答　民眾黨團：黨團商定

台灣民眾黨團。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）賴清德23日邀請五院院長茶敘，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜會後表示，賴清德願赴“立法院”“國情報告”，將採“統問統答”。台灣民眾黨“立法院”黨團下午發聲明回應，無論是“統問統答”或“依序回答”，核心目標皆應“實問實答”才具意義，相關形式交由黨團協商決定。



賴清德23日上午邀請五院院長茶敘，韓國瑜中午回到“立法院”向媒體說明，他邀請賴清德就當前“中華民國”處境、各界憂心的問題、希望“立法院”下會期能夠解決的問題，親自到“立法院”說明，“賴清德欣然接受”，願意到“立院”做“國情報告”。在方式上，將採取“統問統答”，這是基本的禮遇，“立法院”一定會特別重視。



對此，“總統府”發言人郭雅慧轉述，賴清德當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎“憲政”程序下，欣然前往“立院”“國情報告”。



民眾黨團下午發聲明回應，民眾黨團早已提出相關議案，一再敦促賴清德履行選前對選民的承諾，主動向最高民意機關負責，落實“憲政”權責之核心價值。如今賴清德既已表態接受邀請，期許賴清德能秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神。



民眾黨團說，面對日益嚴峻的國際情勢與內政挑戰，賴清德應就民眾高度關切的軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，提出具體且深入的報告，並清楚說明為何違反“憲法”義務，拒絕公布“立法院”三讀通過之法律。



民眾黨團指出，報告的具體形式交由黨團協商決定。無論是“統問統答”或“依序回答”，核心目標皆應“實問實答”才能達到實質透明且具意義的“國情報告”功能，破除形式主義，真正與民意接軌。

