台戒嚴時期政治檔案全解密　一字不遮

台灣“國安局”外觀。（照片:“國安局”網站） 中評社台北2月23日電／台灣“國安局”今天表示，歷經1年4個月自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，依規定公開檔案所有內容、不予遮蔽，實體檔案經封裝94箱，連同電子影像檔分批送交“國發會”檔案局，今天已全數移交。



“國安局”今天指出，為落實“國家”轉型正義與政治檔案開放，歷經1年4個月自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，今天將實體檔案併電子影像檔移交“國發會”檔案局。



“國安局”表示，自2024年11月起，即動員全局人力，主動依現行“政治檔案條例”及“國發會”檔案局“政治檔案審定原則與重點”，分兩階段全面自主清查1992年以前（含戒嚴時期）全部檔案。



“國安局”說明，第一階段，清查“國安局”1992年以前所有檔案，總計2萬3757卷，共56萬6415件，並將清查結果及目錄造冊送“國發會”檔案局審定在案，經檔案局2025年6月審定為政治檔案者，共計1369卷、5萬1133件；第二階段，針對“國發會”檔案局審定的5萬1133件政治檔案，“國安局”以人工方式，採逐卷、逐件、逐頁檢審，並進行檔案解密及掃描作業。



“國安局”指出，已將前述1992年以前政治檔案全數解密，並依規定公開檔案所有內容、不予遮蔽。實體檔案經封裝成94箱，連同電子影像檔分批送交“國發會”檔案局，並於今日全數移交完畢。



“國安局”強調，此次解密移交檔案內容，涵蓋戒嚴時期保防安全工作制度、情報機關偵保防業務資料、反動文化出版品與黑函調查、民眾入出境管制、海外“台獨”團體活動、叛亂案件人員資料與判決書等檔資。



“國安局”提到，在自主清查檔案過程中，亦針對部分歷史檔案是否曾遭銷毀乙事，進行逐卷、逐件檢視。然早年檔案是由承辦人員“併卷”歸檔，“卷”內並無逐“件”檔案登載文號，致無從判斷當年檔案資料是否曾遺失或遭銷毀。（“國安局”自2005年起開始將2001年以前檔案，重新按“件”編貼流水文號）。



“國安局”表示，政治檔案開放對真相調查、還原歷史及促進社會和解，具有高度重要性。賴清德去年出席“二二八事件78周年中樞紀念儀式”致詞時，指示政府應加速政治檔案開放，追查歷史真相，“國安局”依局長蔡明彥“面對歷史、還原真相”及“1件不留、1字不遮”指導原則，進行戒嚴時期政治檔案的清查解密及移交作業，盼將台灣民主發展脈絡及國家歷史記憶永續傳遞。



“國安局”最後也說，2000年至2024年10月期間，“國安局”即已配合“國發會”檔案局辦理8批次檔卷清查移交，加上這次的自主清查作業，總計已解密並移交“國發會”檔案局1871案、4685卷、14萬758件檔案。