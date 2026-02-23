外媒專訪　鄭麗文：積極尋求與大陸對話空間

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電／針對當前日益緊張的兩岸局勢與國際高度關注，中國國民黨主席鄭麗文近日接受丹麥知名媒體《貝林時報》（Berlingske）專訪，深刻闡述國民黨的兩岸路線與務實避戰的堅定立場。鄭麗文強調，兩岸必須建立互信，否則，我們最終將只剩下武器來替我們發言。因此國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。



面對外界的不實指控與誤解，鄭麗文在專訪中直言不諱地表示：“這一切關乎於正視現實。”



國民黨文傳會發布新聞稿表示，隨著近年來兩岸局勢升溫，軍事演習頻繁，台灣已然成為中美博弈下的最大風險熱點。鄭麗文與國民黨團隊深知，若兩岸失去溝通管道，台灣的處境將極度危險。鄭麗文在專訪中強調了重建兩岸溝通橋樑的急迫性：“我們必須建立互信。否則，我們最終將只剩下武器來替我們發言。”國民黨的核心理念在於“避戰”與“保護台灣人民的最大利益”。



鄭麗文務實地指出，一旦發生衝突，“台灣無法贏得戰爭，台灣將成為最大的輸家。”這正是國民黨必須竭盡全力避免的悲劇。基於對台灣未來的強烈責任感，鄭麗文表示，國民黨將不畏艱難，積極尋求與對岸展開對話的空間，以最大程度地為台灣爭取和平的籌碼。



國民黨呼籲，真正的愛台灣不是將“國家”推向戰爭邊緣，而是透過對話化解分歧。



鄭麗文也在此次新春參拜中，也展現了與台灣基層民眾站在一起、共同守護家園的決心。國民黨將持續致力於扭轉當前的危險局勢，為台灣人民創造一個和平、繁榮且安全的未來。