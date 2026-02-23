賴喊沒仇恨放不下　王鴻薇：大罷免誰的問題

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電／賴清德23日上午與“五院院長”新春茶敘，在致詞提到“在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下”，並感嘆去年錯過許多機會，在新的一年開始，要把握這個契機，特別是台灣面臨“國內外”諸多挑戰。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇23日在政論節目表示，去年全台陷入大罷免當中，造成“國家”空耗、社會對立，究竟是誰的問題？



賴清德今在茶敘後發文提及，台灣面臨“國內外”諸多挑戰，因此要朝向：化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為“國家”大利、化干戈為玉帛，“雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成。但我們總是要為了“國家”、社會和人民要邁出第一步”。



王鴻薇23日在政論節目《新聞大白話》中指出，台灣政壇今一片祥和，因賴清德、蕭美琴召集“五院院長”茶敘，而賴也答應願意赴“立院”進行“國情報告”，採取統問統答的方式，她對此予以肯定，不過王鴻薇質疑，賴清德之前究竟在ㄍㄧㄣ（閩南語：硬撐）什麼？每次都把“憲法”拿出來當附身符、保護傘。



另外，針對賴清德在致詞提到“在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下”，並感嘆去年錯過許多機會，王鴻薇痛批，去年的大罷免就是民進黨、賴清德發動的，造成“國家”空耗、社會對立，都是來自大罷免，使台灣錯過很多機會，這究竟是誰的問題？



至於近日傳出“立法院長”韓國瑜有意將“立法院”遷至台北圓山飯店或另於空軍總部舊址興建新院區一事，王鴻薇表示，過去蘇嘉全、游錫堃都曾有相關的提議，如今綠營為何跑來罵韓？王鴻薇強調，賴清德喊話要以和為貴，千萬別說一套做一套。