賴“立院”報告！國民黨團：朝野協商進行方式

國民黨“立院”黨團總召傅崐萁(中)。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電／賴清德今日上午邀請“五院院長”於“總統府”進行茶敘，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在茶敘中邀賴清德赴“立法院”“國情報告”，方式採統問統答，賴清德也欣然接受。對此，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁下午回應表示，既然賴清德願意到“立法院”進行“國情報告”，並接受“國會”的監督與詢答，國民黨團表示尊重，畢竟把話說清楚，比隔空喊話更有效率。



不過，傅崐萁強調，最好的溝通就是有問有答、不閃不躲。問答環節，必須透過朝野協商，來確認進行方式。



傅崐萁表示，對於院長韓國瑜恭忠體國的辛苦推動朝野溝通與費心的安排，創造更多互動協調的空間，深表敬意與謝意。



傅崐萁強調，期待這場報告能真正“解惑”，讓“立法委員”與民眾關心的重大議題，包括預算編列、“國安”挑戰與政策方向，都能向“國會”與民眾講明白、說清楚，不必靠補充說明、更不用靠會後解讀。



至於問答環節，傅崐萁認為，必須透過朝野協商，來確認進行方式，他們也相信最好的禮遇與溝通，就是據實回答問題；最好的溝通，就是有問有答、不閃不躲。只要資訊透明、內容清晰相信不僅能化解誤會，也能讓全民一起放心開拓好年，認真為台灣拚未來。