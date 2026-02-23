洪秀柱：特朗普關稅政策違法令人難堪！

洪秀柱表示，經貿合作可以談，但“主權”不能打折。（照片：洪秀柱臉書） 中評社台北2月23日電／今日是過年後開工第一天，中國國民黨前主席洪秀柱23日在臉書發文表示，“賴政府”掏空台灣，是可忍，孰不可忍，開工之日，我們更要冷靜思考：經貿合作可以談，但“主權”不能打折；友盟可以深化，但不能失去自主。願新的一年，真正以“中華民國”的長遠利益為依歸，為人民守住安全、產業與尊嚴。



洪秀柱表示，春節過後正式開工，但“國家”的方向不能在煙火聲中被掩蓋。日前，“行政院副院長”鄭麗君遠赴華府，與美方簽署《台美對等貿易協定》（Agreement on Reciprocal Trade, ART）。然而，這份協議並非傳統的FTA，而是把經貿、科技與“國安”綁在一起的“國安型經貿協定”，條文內容涉及預算“主權”、監理“主權”、產業政策與食品安全，影響深遠。而非常可笑的，2月20日，美國最高法院的九位法官以6：3裁定，特朗普的關稅政策違法！令人無言難堪！



洪秀柱指出，首先，協議將“國防”預算須占GDP 3%以上”寫入文本，等於把軍事預算下限納入經貿條款，壓縮台灣預算自主空間。其次，2025至2029年間承諾高達848億美元對美採購，包括444億美元能源、252億美元電力與設備、152億美元航空器材，能源與產業鏈更加綁定美國。再者，近乎99%關稅全面降稅，汽車、農產品、乳製品全面開放，台灣農業與傳統產業承壓。



洪秀柱說，更嚴重的是監管“主權”讓渡：美國FDA核准的藥品，六個月內自動取得台灣藥證；汽車標準直接承認美規，不得額外檢測；食品安全採Codex標準，放寬萊克多巴胺檢驗程序，甚至開放北美野牛肉進口。這些條款，都將衝擊健保給付、食安把關與產業政策彈性。



洪秀柱表示，此外，科技排他條款、出口管制同步、不得對美企課徵數位服務稅，以及若與“受限國家”簽署FTA美方可終止協議等內容，更在戰略上為台灣劃下紅線。



洪秀柱說，“賴政府”先前自行奉上的400億美元軍購，到5000億美元的投資，以及848億美元的各式採購，總數高達6248億美元，台幣高達19餘兆！掏空台灣，是可忍，孰不可忍！



洪秀柱強調，開工之日，我們更要冷靜思考：經貿合作可以談，但主權不能打折；友盟可以深化，但不能失去自主。願新的一年，真正以“中華民國”的長遠利益為依歸，為人民守住安全、產業與尊嚴。