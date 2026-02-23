謝國樑、童子瑋同台團拜　飄出選戰煙硝味

基隆市長謝國樑與議長童子瑋一同出席市議會新春團拜。（照片：童子瑋臉書） 中評社基隆2月23日電／今天是春節9天連假後的開工日，基隆市政府、基隆市議會23日均舉行新春團拜活動，原定只出席市府團拜的中國國民黨籍市長謝國樑，卻現身市議會團拜，並與市長選戰對手民進黨籍基隆市議長童子瑋同框合照，透露出濃濃選戰煙硝味。



根據《中時新聞網》報導，基隆市政府上午9時舉辦新春團拜，謝國樑和副市長邱佩琳和市府局處首長和員工們互道恭喜；同一時間，童子瑋則在慶安宮，陪同將出征2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第2階段賽事的中華隊球員參拜，由議會祕書楊文河出席市府團拜。



至於議會則於上午10時舉辦團拜，不過根據市府昨晚公布的市長、副市長公開行程，原定是安排邱佩琳代表謝國樑出席。但謝國樑最後仍現身議會，與邱佩琳連袂向議員拜年。



起先謝國樑與童子瑋互動不多，兩人在大廳站定後，身旁議員也是“藍綠分明”，不過有人表示，新春團拜不宜壁壘分明，謝、童兩人才併肩站在一起，並在司儀的引導下共同合照，稍稍化解尷尬氣氛。



謝國樑表示，感謝議員長期以來的鞭策與監督，市府將持續以開放態度傾聽建言，強化府會溝通協調機制，讓市政推動更加順暢，為市民帶來更便利、更幸福的生活環境。



童子瑋表示，他今年度對議會有3個期許，第一是關於基隆10萬通勤族的權益，TPASS通勤月票牽動很多家庭的交通支出，2026年度中央總預算卡關，補助問題也不能一直靠市府墊款支援，他希望議會夥伴可以持續發揮影響力，讓“國會”盡速通過總預算，從根本解決問題，讓市民安心通勤。



第二是長照政策的進一步規劃，基隆已進入超高齡社會，長輩照顧需要更精準的規劃，市府也表示會提出具體草案，只要方向明確、內容扎實，議會一定會全力支持、協助把關細節，讓資源真正用在需要的地方。



第三則是各項生活福利的落實，從軍警加給、基層保障，到營養午餐減免等政策，都關係到基層家庭的生活負擔，相關預算與配套必須早日提出完整規劃，議會也會持續監督，確保這些承諾變成具體的成果。



童子瑋強調，今天也是他在本屆任期內最後一次主持新春團拜，無論未來在哪個位置，他都會在基隆，繼續和大家並肩努力。