美關稅生變　吳桂森：台灣傳產處境嚴峻

新晃化工有限公司創辦人吳桂森。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）美國對等關稅政策被最高法院裁定違法，總統特朗普啟動全面加徵關稅替代方案，台中市總工業會前理事長、新晃化工有限公司創辦人吳桂森接受中評社訪問表示，台美之間沒有任何貿易協定，全面加徵15%關稅，意味著輸美關稅將面臨15%＋N，稅率大幅上升，而日本、韓國等競爭對手都有與美國簽署貿易協定，在關稅減免的基礎下增加稅率，相對有轉圜空間，台灣傳統產業將面臨嚴峻處境。



吳桂森，新晃化工有限公司創辦人，現任台中市肉品市場公司董事長、台中縣文化基金會常務董事等，曾任台中縣外埔鄉長、台中市總工業會理事長、台中縣工商發展投資策進會總幹事、台中縣中小企業服務中心主任。所創立的新晃化工有限公司在台中、越南及東莞、廈門都有生產據點，產品市場涵蓋兩岸四地及東南亞地區。



美國最高法院裁定特朗普政府“對等關稅”違憲後，白宮迅速啟動的替代方案，特朗普援引貿易法122條款課徵150天的15%加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率，同時可能啟動232或301條款調查，專家示警，台灣的傳統產業恐怕受當其衝。



吳桂森表示，輸美關稅變化多端，已讓台灣的傳統工業業者無所適從，接下來往後布局可能都會暫緩，或者縮小投資規模，產業前景不容樂觀，尤其是對等關稅先前才敲定15%稅率，如今卻又要變成15%＋N，對台灣的機械業與傳統製造業帶來了嚴峻的挑戰。相較於握有赴美設廠籌碼的半導體業，大台中地區一帶的精密機械與金屬加工聚落，在這一波政策變局中將面臨更直接的衝擊。



他指出，最致命的影響在於毛利空間遭到大幅壓縮，傳統製造業與工具機的毛利率通常僅落在5%至15%之間，本身就屬於微利或薄利多銷的型態。一旦面臨美國10%至15%的無差別關稅疊加，若業者無法將新增成本全數轉嫁給美國買家，企業的獲利將被嚴重侵蝕。



此外，吳桂森提到，未來美方若進一步針對鋼鐵、鋁材、機器人零組件或自動化設備啟動232或301條款調查，台灣的關鍵零組件恐怕面臨遠高於15%的懲罰性關稅。在這樣的壓力下，部分具備資本實力的機械大廠為了避險，被迫將組裝產線外移至東南亞或直接赴美設廠，這將進一步加劇台灣本土產業鏈空洞化的隱憂。