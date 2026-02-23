黃瀞瑩籲蔣萬安市政可大膽一點

民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）、台北市議員中正萬華區參選人吳怡萱。（照：匯流新聞網提供） 中評社台北2月23日電／2026三黨備戰地方大選，藍白合作更被視為2028前哨站，但台灣民眾黨歷經前主席柯文哲案件纏身，支持度起伏仍拚力保10%，是否能藉此為政黨續命，外界都在關注。民眾黨台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱今天受訪時表示，除了靠柯文哲當年選“總統”的支持延續之外，也要看候選人本身能不能轉換其支持度。台北市議員黃瀞瑩則認為，以選戰來說，民眾黨在台北市沒有母雞，所以小雞們要更加團結。



她呼籲，蔣萬安在市政可以大膽一點，因為台北市是全台領頭羊，應該要再創新、創意。



台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩、台北市議員中正萬華區參選人吳怡萱今天接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。



吳怡萱認為，要有2026才有2028，故兩場選戰要一起看，而藍白合作就是契機，這次合作和2024“總統”暨“立委”選舉不同，過去是上到下、這次下到上，民眾盼在野黨整合對抗民進黨，底蘊從基層上來；重點要讓民眾不要認為這是黑箱，而是有結構的整合，現在是暖身姿態，不會到2027才要思考整合與合作。



吳怡萱表示，候選人能轉換的支持率有差，不一定會回到高點，但要讓民眾知道，民眾黨沒有倒，也是黨繼續再走10年的契機。



至於在市議會是否延續藍白合，吳怡萱強調，民眾黨非像民進黨投票蓋章部隊，身為在野黨，民眾黨要理性監督，也希望台北市長蔣萬安能夠為市民好。至於藍白合與否，她認為，前提是要為了市民好，若因此不監督就是失職。



黃瀞瑩則認為，台北市沒有母雞，小雞要更加團結，現有4席要展現過去做了什麼，至於其他2位則在網路上有一定聲量。她也分析4年在議會中，看見蔣萬安的轉變，蔣萬安過去面對議員質詢比較強硬，但到這兩年質詢，比較會聽議員的意見，甚至兩人還會討論好孕專車、兒童公園。

