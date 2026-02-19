太極拳加舞獅　台中新春團拜年味濃

台中市公務人員協會“太極拳社”開場表演。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）台中市政府23日上午在台灣大道市政大樓與豐原陽明市政大樓舉行新春開工團拜，除了延續往年以大紅色裝飾，象徵年節喜慶外，市府還特別請到台中市公務人員協會“太極拳社”打一套太極為活動揭幕，並邀請霧峰區光正小學的舞獅團獻上“瑞獅躍動、駿馬奔騰”表演，年味十足。



台中市府聯合團拜以“駿馬奔新歲，攜手譜新章”為主軸，期許各項市政如同駿馬之勢，持續蓄勁前行。中國國民黨籍市長盧秀燕今年因故不克出席，特別委請副市長黃國榮代表向大家拜年，並代讀新春致詞，向所有市民道賀。



黃國榮帶領市府團隊敲鑼象徵好運開啟，帶領台中朝向宜居、宜業、宜遊的國際化幸福城市邁進。現場上千位各界人士及同仁共襄盛舉，市府人事處並安排台中公務人員協會、現職暨退休公教合唱團以及活潑可愛的小獅團皆帶來精彩演出，洋溢濃厚年節氛圍。



台中市公務人員協會“太極拳社”成員穿著一襲白色唐裝，現場打一套太極拳式，為活動暖場；現職暨退休公教合唱團則高唱抗日戰爭勝利歌曲《恭喜恭喜》，拱手作揖向大家祝賀；最後由光正小學的舞獅團獻上“瑞獅躍動、駿馬奔騰”精彩表演，現場氣氛熱鬧滾滾。