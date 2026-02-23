綠7縣市長提名卡關　台北瞄準鄭麗君王世堅

民進黨發言人吳崢。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電／民進黨選對會23日舉行春節後首次會議，針對2026年縣市長選舉，還有7個縣市未提名人選，今天會中進行廣泛討論。民進黨發言人吳崢指出，會中持續就徵詢進度交換意見，沒有新一波的建議提名名單，也未設定具體時間表。



台媒報導，與會人士透露，台北市僅有“行政院副院長”鄭麗君、“立委”王世堅納入討論，台北101董事長賈永婕並未提及。而之前積極表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，已經幾乎不在選對會討論話題中了。



媒體報導，民進黨在台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣、金門縣、連江縣尚未提名縣市長人選。吳崢會後轉述表示，針對還沒有提名的縣市，都做大體討論，但沒有結果，今天沒有進一步提名。



對於吳怡農曾遞交台北市長參選意願表，但該人士說，吳鮮少被選對會提及。



桃園市方面，仍舊呈現“總統府”副秘書長何志偉、“立委”王義川、“法務部”政次黃世杰誰來出戰的局面。



花蓮縣部分，與會人士提到，地方傾向與無黨籍花蓮縣議長張峻合作，但黨內仍在評估。



媒體提問，會中是否有討論新竹縣長選舉布局？吳崢透露，今天各區都有討論包括新竹縣，個別人選過去選對會有注意到，包含地方社會上有點名的，選對會委員都有密切關注對手選區動態，至於人選還在進行全盤規劃中。



此外，澎湖縣長陳光復日前因意外重傷，選對會中表達關切，希望他早日康復，目前黨內並未啟動備案討論。金門、連江縣人選尋覓中。