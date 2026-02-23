關稅生變　郭正亮：美國要搞台灣蠻容易的

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北2月23日電／美國最高法院裁定，總統特朗普實施的全球性關稅無效，不過特朗普隨即簽署公告，將對全球徵收10%進口關稅，但又提高到15%。賴清德表示，會確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣。對此，前“立委”郭正亮指出，台灣跟美國沒有自由貿易協定（FTA），基礎稅率再加上15%，等於比原本談判的結果要差。



而對於特朗普再點名台灣偷走美國晶片產業，郭正亮說，衹有“逢川必跪”的“賴政府”會怕（台譯川普）。郭認為，台積電和台灣半導體產業大概都已經認了，這個投資承諾就先順著美國的意思，對於台灣和韓國來說，美國要搞你還是蠻容易的。



郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，賴清德說會確保台灣最惠待遇不打折，但是他說錯了，實際上已經打折了。美國最高法院判決特朗普關稅政策違憲，等於從去年4月2日以來的對等關稅立刻停止、回到原點。而特朗普新宣布的15%，是在最惠國（MFN）的稅率之上往上加，但因為台灣跟美國沒有自由貿易協定（FTA），所以有基礎稅率，等於現在新的關稅是15%+N，比原本15%還差。



郭正亮表示，台灣立即輸給三類國家，一是跟美國有FTA的國家像是墨西哥、韓國，一類是日本但是大量項目被豁免、關稅也是比台灣低。第三類是東南亞國家，像是越南從20%降到15%，雖然越南有疊加關稅但是因為和美國有FTA，所以關稅也比台灣低。所以怎麼會沒有影響?



郭正亮進一步提到，特朗普為什麼特別又提到台灣晶片，就是要威嚇台灣。特朗普若是用301條款或是338條款（歧視美國商業）調查台灣，最好找的對象就是台積電，因為都在台灣製造，台灣你最好把台美關稅簽了，不然以後我可以來整你，因為台灣是“逢川必跪”。



郭正亮預判，唯一可能和美國重談的就是歐盟和中國，其他都在觀望。目前韓國、台灣“國會”都還沒審查對美談判協議，現在美國最高法院都推翻了，法律上站不住腳，美國現在把它視為雙方間的一個條約，稅率是雙方各別認定，就看你要不要繼續。



而對於美國商務部長盧克尼特先前表示，要在特朗普任期內要將台灣半導體供應鏈與生產的40%移轉至美國，郭正亮表示，事實上是做不到的，蓋一個廠就要兩年，那時就2028年了，特朗普也要下台了。而先前台美談判對美國5000億美元的投資承諾，郭正亮認為根本無法執行。不過美國可以對台灣發動調查的項目就是半導體，他可以用各種邏輯針對台灣的半導體進行施壓，包括美國的國家安全、歧視美國的商業。郭正亮認為，台積電和台灣半導體產業大概都已經認了，這個投資承諾就先順著美國的意思，對於台灣和韓國來說，美國要搞你還是滿容易的。