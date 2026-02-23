要選市長？101女董賈永婕酸蔣介石罰坐

賈永婕po蔣介石蠟像照，酸“繼續罰坐吧，看大家多討厭你”。（照片：自賈永婕的跑跳人生臉書） 中評社台北2月23日電／被傳出可能代表民進黨參選台北市長的台北101董事長賈永婕大年初五跑去自由廣場，說自己跟老公當時莫名唱起紀念蔣介石的歌，“到底被洗腦洗得有多深”，還拍下蔣介石常設展的辦公場景，寫道“繼續罰坐吧，看大家多討厭你”，引發網友熱議。她還回嗆喊話：“千千萬萬的網軍來吧…我們一起去看展覽！”



藝人出身的賈永婕23日又發文說，很多網軍跑來罵她數典忘祖、不知飲水思源，賈永婕特別舉希特勒的例子，說自己不是翻舊帳，而是敢面對、敢承認、敢記住。



賈永婕說，自己大年初五跟老公跑步，去自由廣場看“自由花蕊展覽”，她說，“諷刺的是一進入廣場我跟老公居然莫名的開始唱起‘總統’蔣公紀念歌。我們可以從頭唱到尾耶～所有的歌詞都記得。好誇張，到底被洗腦洗得有多深”，她說，小時候慷慨激昂的唱這首歌，真的是在讚頌心裡的偉人，殊不知有多少人唱這首歌心中是多麼的痛恨，悲憤。



賈永婕表示，有民眾想要跟她合照，但她不想在蔣介石常設展那裡拍，加上酸了蔣介石像一句“繼續罰坐吧，看大家多討厭你”，引來許多網友罵聲，紛紛批評她“可憐，為了101董座，都可出賣自己的靈魂”、“飲水思源都不會”、“請101的當權者不要分裂台灣”，就連賈永婕的老公都說：“妳要是生早一點一定會被抓去槍斃！”但是賈永婕堅持“認清真相、擁護真理，也許祖先不認同也沒關係啊，我超真實的”。



今天賈永婕又發文說自己遭到一群網軍的攻擊，說她在歷史的傷口灑鹽想要撕裂台灣。她說，這些話在新冠疫情期間也有人說過。如果“時間過了就不用再提”，那為什麼全世界到現在還在反覆討論希特勒，為什麼第二次世界大戰會寫進課本、拍成電影、成立紀念館？

