中評鏡頭：台南府城普濟燈會　璀璨燈籠海

台南市著名的“府城普濟燈會”已經開始點燈，高掛許多以馬為主題的創意燈籠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月24日電（記者 蔣繼平）3月3日是元宵節，台南市著名的“府城普濟燈會”已經開始點燈，成為每年元宵著名的賞燈景點之一，今年高掛1800顆彩繪燈籠，相當壯觀，許多都以“馬”為主題創作，主燈也是幽默逗趣風格的《等一下馬》，吸引許多遊客到訪。



“2026府城普濟燈會”從2月12一路點燈到3月7日，現場集結超過1800顆彩繪燈籠，每一盞都是獨一無二的創作，今年分成國華街燈區、剪紙巷燈區、日本宮城・仙台燈籠區，分別呈現台南老街道、學生創作燈籠作品、台日燈藝與地方文化交流。



今年的主燈作品為《等一下馬》，作品以幽默且具反差感的形式呈現，傳達“希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上”的寓意，為馬年帶來溫暖祝福。馬嘴中還叼著一根胡蘿蔔，模樣十分逗趣。



燈會地點就在台南市中西區國華街三段和民族路三段街口，正對面是永樂市場，不僅可以賞燈、拜廟，也可以體驗多種在地小吃。夜晚點燈後宛如星河流光，一路延伸到普濟殿廟前，與白天有著明顯不同氛圍。



普濟殿位於台南市中西區，主祀威靈王池府千歲，創建於明永曆年間。最近幾年普濟殿的聲名大噪，起源於2014年春節期間首次舉辦的創意彩繪花燈，上千顆的手繪燈籠，照亮廟宇和小巷，大受好評，所以成為全台著名的走春與燈會景點。