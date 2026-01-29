張雅屏：台灣漸失自主空間　任由陸美處置

國民黨大陸事務部主任張雅屏接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普宣稱將於三月底訪華，中國國民黨大陸事務部主任張雅屏向中評社表示，即將到來的習特會，台灣問題肯定是其中的重點，但由於台灣在執政民進黨單押美國，且毫無保留地滿足美國各種所需利益狀況下，讓台灣處境就如自己跳上岸的魚，只能任由美、陸處置。



《紐約時報》22日報導，一名白宮官員20日已證實，特朗普預定3月31日啟程訪華，為期三天。中方則未公布相關訊息。



張雅屏對此向中評社分析，從過去習近平與特朗普的互動經驗來看，不論是通話或實體會面，多數情況都是美方更有動機促成會晤，而非中方急於推動，原因在於美國本身面臨經濟與政治壓力，需要透過與中方的互動來取得外交與經貿上的突破。



張雅屏指出，特別是在當前中美貿易衝突仍持續的背景下，中國大陸是少數未對美方壓力全面讓步的主要經濟體之一，因此對特朗普而言，與習近平會面具有實質意義，尤其牽涉關稅、稀土、進出口限制等議題，都攸關美國經濟利益。從整體態勢來看，特朗普對此行的需求程度高於中方，顯示美方有意透過峰會重新調整與中國的互動關係。



張雅屏提到，近來特朗普釋出的訊號中，已明確將台灣議題納入討論範圍，尤其涉及對台軍售問題，這與過去美國強調對台軍售不與中方協商的立場相比，出現值得關注的變化。



他指出，過去美國雖主張對台軍售不需與中方協商，但這是建立在三個公報框架下的默契，即美國對台軍售以防禦性武器為主。然而近期部分軍售內容涉及射程較長的飛彈系統，已超出單純防禦性質，使中方必然更加關切。