綠桃園市長人選難產　張善政有感政績拚連任

桃園市長張善政23日到桃園市議會新春團拜。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政年底將尋求連任，但民進黨桃園市長候選人至今卻仍難產，主因是張任內包括桃園捷運綠線通車和“可負擔住宅”等有感政績都將兌現，讓民進黨中央遲遲找不到足以和張抗衡的桃園市長候選人，也讓綠營桃園小雞備感壓力。



2026地方選舉，民進黨目前仍有包括台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣和連江縣等7個縣市的首長候選人尚未決定，除顯示這7個縣市對綠營來說是艱困選區外，也凸顯綠營在這7個縣市的人才荒。



以桃園市為例，目前被點名可能挑戰張善政的綠營人選以“總統府”副秘書長何志偉和民進黨籍“立法委員”王義川呼聲最高。何近年來勤跑桃園各宮廟，近幾個月來宣傳車也不斷穿梭在桃園市各大街小巷；王則除了在桃園市設置服務處外，農曆春節前還大動作陪同5位民進黨籍桃園市議員參選人進行黨內初選登記，試圖營造母雞帶小雞的氣勢。



但民進黨中央對何志偉和王義川似乎仍不夠滿意，因此後來才會陸續傳出包括“行政院秘書長”張惇涵、“環境部長”彭啟明和“法務部次長”黃世杰等人都被點名，甚至連民進黨秘書長徐國勇和“行政院長”卓榮泰都有傳聞出現過。但這些人選卻始終“只聞樓梯響，不見人下樓”，民進黨中央至今仍遲遲無法決定。



會讓民進黨中央如此頭痛的主因當然是張善政實在太強了！綠營評估不論推派目前檯面上任何人選與張對戰，勝算不但不高，甚至還有可能重蹈2024桃園市“立法委員”選舉綠營全軍覆沒的窘境，也因此才會讓民進黨中央傷透腦筋，農曆春節前甚至又傳出，不排除桃園市將比照南投縣和宜蘭縣找素人醫師或律師出戰，顯示綠營對2026桃園市長這一仗實在沒有把握。

