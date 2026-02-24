賴清德：日韓沒重新談判　現行結果對台有利

賴清德23日邀五院院長茶敘。（照片：府方提供資料照） 中評社台北2月24日電／賴清德23日邀集五院院長新春茶敘，會中談及台美關稅議題，據轉述，賴清德強調，現行台美關稅談判結果對台灣有利，日韓與其他國家沒有選擇重新談判，盼“行政院”將協議文本送“立法院”後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意。



“行政院副院長”鄭麗君24日上午出席台美貿易協議簽署相關說明記者會，分析美國關稅新局變化，對農工產業的衝擊影響及後續的關注方向。



在美國最高法院裁定原有“對等關稅”“違憲”後，美國總統特朗普隨即援引貿易法第122條宣布將全球關稅調升至15%。據轉述，“行政院長”卓榮泰在閉門會談中也特別提及，今年度“中央政府”總預算、財政收支劃分法、“國防”特別預算、關稅協議等，都需要“立法院長”韓國瑜協助推動。



據轉述，賴清德會中強調，現行台美關稅談判結果對台灣有利，現行日韓與其他國家沒有選擇重新談判，盼“行政院”將協議文本送“立法院”後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意。



韓國瑜詢及3月2日赴“立院”報告的可能性，並表達他願意協調。卓榮泰回應，在此之前，將進行確認美國政策方向，會更精準的彙整資料。



原本“立院”排定卓榮泰於3月3日赴“立院”報台美簽署貿易協定內容並備質詢，倘若3月2日要送達“立法院”審議，“行政院”必須26日院會要先行通過台美貿易協定文本，才來得及送“國會”，但特朗普祭出的關稅手段仍變動中，“行政院”仍在評估送達“國會”的適當時機。