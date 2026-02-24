賴鬥柯建銘第二回　民進黨團總召今揭曉

“立法院”民進黨團24日將開黨團大會，總召一職由綠委蔡其昌（左）挑戰現任總召柯建銘（右）。（中評社 資料照） 中評社台北2月24日電／民進黨“立法院”黨團今天將開黨團大會，討論幹部人選，總召一職由蔡其昌挑戰柯建銘。據瞭解，柯蔡23日下午碰面，但兩人參選意願都很堅定，若協調不成，恐依慣例不記名投票。目前綠委普遍較看好蔡出線，黨團幹事長鍾佳濱強調柯建銘資歷深、經驗豐富，最好能給柯一個位置，可從旁協助，“但衹有黨主席高度才能安排”。



至於幹事長一職，可望由英系“立委”莊瑞雄接任；書記長目前僅范雲登記，應會同額當選。



根據《中時新聞網》報導，民進黨團總召改選，外界視為繼大罷免大失敗後“賴神鬥老柯”第二回合，柯蔡參選總召意願都相當堅定，黨內憂心再度上演“火車對撞”。



昨天下午，柯建銘邀集蔡其昌、范雲及現任幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜會面，鍾受訪證實確有此事。他說，因他與陳都沒有要參選，加上又是現任幹部，所以當事人希望透過他們做見證。



鍾佳濱表示，他希望有新人參選，可以世代交替，但柯是黨內最資深的總召，經歷豐富，若能傳承經驗，就是最好的安排，他知道自己的期待有矛盾，“魚與熊掌不能兼得”，但有矛盾就要找方法來解，“給資深者安排什麼位置，可從旁協助，衹有黨主席的高度可以解決”。



不具名綠委坦言，黨籍“立委”對世代交替抱持高度期待，尤其蔡其昌不僅有統合意見的能力，也當過“立院”副院長，資歷聲望都足夠，跟其他黨團互動也沒問題。但柯畢竟是備受尊崇的大老，仍希望最終能透過協調、由黨團共識推舉出總召。



他強調，即便最終必須投票，黨內也傾向不記名投票，避免加深黨內裂痕，但協調持續進行，“漫漫長夜中發生什麼事都不奇怪，說不定會突然協調成功”。