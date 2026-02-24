江啟臣拜訪星宇航空K董　談大台中航空願景

江啟臣拜訪星宇航空董事長張國煒。（照片：江啟臣臉書） 中評社台北2月24日電／爭取中國國民黨台中市長提名的“立法院副院長”江啟臣23日與國民黨籍“立委”黃健豪、洪孟楷拜訪星宇航空。江啟臣主張，台中清泉崗國際機場必須躍升為真正的“國際門戶”，不只是為了讓中台灣的鄉親享有中進中出的便利，更要吸引國際旅客直接來中部洽商觀光，帶動經濟發展，提高國際能見度。



星宇航空董事長張國煒則以“台中水噹噹”來形容，但“滑行道太窄”限制了寬體大飛機起降等、需要有直達性強、具備行李放置空間的接駁系統，強調讓航空公司願意在此定居，達到“前店後廠”願景。



江啟臣指出，張國煒從專業角度形容“台中水噹噹”，也指出台中機場目前雖然跑道足夠，但“滑行道太窄”限制了寬體大飛機的起降，應將原定2045年的改建計劃大幅提前，若成功拓寬並完善硬體設施，將能有效作為備降站，緩解緊急狀況下轉降空間不足的問題。



江啟臣轉述，張國煒也建議，除應解決“飛機只能停靠、不能洗澡維修”的困境，讓航空公司願意在此“定居”而非僅是過客外，更要規劃直達性強、具備行李放置空間的接駁系統。



對此，江啟臣提出，機場的定位與周邊配套，未來應該強化雙港聯外交通與停車空間規劃，透過轉運站整合高鐵與台鐵及未來的捷運線，也直言公共設施必須投資先行，才能讓民眾有感服務效益，尤其像沙鹿是全台唯一擁有“雙港-空港與海港”優勢的區域，更應把握此刻強化物流與轉運潛力。



江啟臣說，台中擁有深厚的精密機械與航天供應鏈基礎，除了硬體升級，自己也會在“立法院”協調，中央加速相關規劃與捷運橘線進程，協助在地企業，將產業優勢轉化為經濟動能，另也將積極推動第三航廈規劃。



江啟臣也期盼，隨著星宇航空深耕台中，陸續開通澳門、越南、神戶及即將登場的東京、熊本、釜山等熱門航線，更能精準對接中科與九州的半導體產業鏈，尤其台中國際會展中心已營運，國際買家來台中也更方便，實現“前店後廠”願景，讓世界看見台灣。