特朗普盯上台積電　郭正亮：台不要自己出牌

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月24日電／美國對等關稅遭最高法院判定違法後，總統特朗普再祭出15%臨時關稅且採疊加，台灣先前對美做出的投資承諾有何影響？前“立委”郭正亮指出，特朗普盯上台積電，有可能祭出301或338條款。台灣不要太主動自己出牌，若真的天價投資採購，台灣恐完蛋。



郭正亮23日在《新聞大白話》節目表示，特朗普不能說幹就幹，已經斷了兩隻手，因為連15%手段都用了，就知道他多絕望！本來說10%，晚上又說15%，為什麼？因為10%根本沒有用，所以一定要拉到15%，“可是對不起，你的權力就衹有15%！你不能改了”。



郭正亮提到，還有另外一個可以不經過部會審查，叫338條，可是必須要證明有國家“歧視”美國商業，這個難度蠻高的。現在最容易的，就是美國貿易逆差、危及美國的“國家安全”，很快就可實施。



郭正亮指出，為什麼勸台灣不要急？因為不要以為衹有談關稅，台灣還有投資承諾，這個投資承諾超級高！不要以為衹有半導體行業的2500億美元，還有另外要幫美國蓋科學園區的2500億美元信保融資。還有另外的948億，採購天然氣、波音等，那些都要算！所以台灣簽這種貿易協議，本來就要謹慎處理。目前日本比較願意跟美國配合，可是日本GDP是5兆美元，投資承諾佔比不高。



郭正亮強調，日本海外的美元資產高達5兆美元，只要從壽險業者撥一點錢，5500億美元很快就達標了。而且日本投資美國很清楚，都是美國的電廠，這有固定收益的期待，對日本壽險公司不構成壓力，所以日本無意修改投資承諾。可是韓國跟台灣絕非如此，尤其是台灣，因為韓國投資承諾衹有3500億美元，造船業就高達1500億。台積電那2500億大概沒問題，科學園區那2500億到底要怎麼弄？



郭正亮提醒，還有948億的採購承諾怎麼弄？“如果真的弄，台灣就完蛋了”！台灣哪有那個多政府資源，可以來做各式各樣的投資？這問題自己要想清楚，“我們不要自己出牌”。特朗普盯上台積電，有可能用301條款，也可能用338條。所以台灣不要太主動，不要當第一個抗拒的，先看韓國怎麼弄。當第一個順從的也是很荒唐，“因為你投資承諾談得很差”。



郭正亮認為，台灣現在即使都不談，也是15%+N，這樣損失多少？“損失是有限的”！