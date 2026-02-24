遭鏡週刊爆料　高金素梅：未看報導問心無愧

無黨籍“立委”高金素梅。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月24日電（記者 俞敦平）針對鏡週刊今日爆料辦公室助理捲入地下情與人頭領薪爭議，無黨籍“立委”高金素梅出面受訪時表示，自己尚未看過報導，不知如何回應。她未對案情細節多做解釋，僅強調這段期間會調養身心，繼續在“立法院”“問心無愧”地服務，面對媒體追問是否遭遇政治迫害，她僅以道謝帶過。



高金素梅因涉嫌詐領助理費、浮報活動經費及違法發送大陸製快篩等案，於本月中旬遭檢調大舉搜索“立法院”辦公室與住處。專案小組估計不法所得逾800萬元(新台幣)，高金素梅經北檢復訊後獲100萬元交保，其核心助理則遭裁定羈押禁見。《鏡週刊》近日進一步披露其辦公室助理涉入更多疑點，使整起案件持續受到外界關注。



現場媒體今日針對《鏡週刊》內容向高金素梅提問，指出其助理疑似與某局長有地下情及經常性金錢往來，另外還有助理弟弟長期待在國外，卻能持續支領“立法院”薪水的爭議。高金素梅對此表示，自己還沒有看過該週刊的報導，不知道怎麼回應。



她接續向現場記者說明，這段時間會養好身、養好心，繼續問心無愧地為大家服務，做好在“立法院”的工作。在向媒體朋友表達新年健康平安的祝福後，記者追問是否覺得是政治迫害，以及是否對助理的事情都全不知情。高金素梅僅連聲表示“謝謝你喔，謝謝”，未再針對媒體提問給予說明。