促成賴清德報告　林濁水：韓國瑜有意願著力

針對韓國瑜邀賴清德赴“立法院”報告，林濁水發文表示看法。（照片：林濁水臉書） 中評社台北2月24日電／賴清德23日邀五院院長茶敘，同意中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜提議，赴“立院”“國情報告”，並接受“統問統答”。對此，前“立委”林濁水23日在臉書發文指出，此事似乎有初步的進展，並認為重中之重是軍售特別預算和台美關稅協議，韓雖未透露態度，但猜測韓更有意願著力也更有空間。



韓國瑜23日表示，茶敘有兩項意義，第一是賴清德與五院首長一起向民眾賀年，為高度對立的政治環境留下理性互動的示範，也為未來建立制度性慣例奠定基礎。第二，針對“立法院”審議中的法案與預算案，包括總預算與軍購預算等，賴清德及行政團隊均表達關切。因此他邀請賴清德到“立法院”向“立委”及全台同胞說明“中華民國”當前的處境與內憂外患，將採“統問統答”進行，“這是基本的禮遇，“立法院”一定會重視”，賴清德欣然接受，因此他將根據賴的意願，向三個政黨黨團提出說明，只要達成共識，就正式行文邀請賴清德至“立法院”進行“國情報告”。



林濁水指出，沒有議題、沒有目標的五院團拜茶敘後，賴清德赴“立法院”“國情報告”議題，似乎有初步的進展，韓國瑜表態“統問統答”以禮遇賴清德，但這還沒有真正解決爭議，因為該意見要待三黨團都同意，“立法院”才行文邀請賴清德。



林濁水認為，重中之重在軍售特別預算和台美關稅協議，韓國瑜在這方面仍未透露態度，但猜測他在議長位置上，反而更有意願著力也更有空間。