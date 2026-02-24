鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月24日電(記者 鄭羿菲)美國最高法院裁定，特朗普援引“國際緊急經濟權力法”（IEEPA）加徵關稅違法。“行政院副院長”鄭麗君今天在記者會上表示，此裁定無涉232條款，因此台美投資MOU取得的關稅優惠待遇不會改變，包括汽車零組件、航空器零組件等。同時，未來可能公布的半導體與衍生品，台灣已爭取到優惠條件包括配額內豁免、配額外最惠國待遇，同樣不變。



“行政院”今上午9時舉行“關稅最新情勢說明記者會”，出席人員有鄭麗君、政委楊珍妮、政委兼“國發會主委”葉俊顯、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”龔明鑫、“勞動部長”洪申翰、“農業部長”陳駿季、“衛福部長”石崇良。



鄭麗君指出，過去兩天已和美方展開聯繫，美方相關單位初步表示政府團隊正在研議後續做法，完成研議後將通知已簽署國家。



鄭麗君說，台美簽署的MOU也有載明，未來若美方有增加232調查項目，雙方也將持續磋商、爭取相關待遇，藉以減緩產業不確定性。



她也強調，雖然對等關稅法源失效，但是美方也已經啟動替代方案，也就是美國關稅政策方向延續，只是政策手段調整，但她也認為，已經達成協議的國家，應該有較多空間爭取得更好待遇。



台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送“立法院”審議，目前因美國關稅政策重大變化，以致後續程序待定。