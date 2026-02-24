李四川遞辭呈拚新北　侯友宜：黨徵召即輔選

新北市長侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北2月24日電／將代表中國國民黨出戰新北市長的台北市副市長李四川23日透露，他已向台北市長蔣萬安遞辭呈，至於“藍白合”就由中央黨部協調。中國國民黨籍新北市長侯友宜昨日表示，只要黨部徵召李就會馬上啟動輔選行程。他也強調，為讓新北市更好，有賴藍白有共同想法、攜手合作。



台灣民眾黨主席黃國昌則說，若藍白合由李四川出線，願加入川團隊。



根據《中時新聞網》報導，藍營基層對侯友宜替李四川站台相當期待，侯友宜昨天表示，李四川還是台北市副市長，副市長有副市長的職責，“其實在這段時間，我們都隨時保持密切聯絡，隨時做好準備，我們會一起並肩作戰，讓市政能夠延續下去”，只要黨部徵召就會啟動選舉輔選行程。



談到藍白合，侯友宜認為，只要大家有共同想法跟理念，都可以好好做溝通，如何讓新北市更好、如何建構一個未來更偉大的城市，這有賴藍白大家有共同想法、共同攜手合作，希望棒棒都是強棒。他指出，藍白是否合，相信過年後會逐漸清楚，更重要的是大家要敞開心胸，共同面對新北市大小建設，能夠有共同一致想法。



李四川本月底將辭職投入新北市長選戰，他昨表示，已向蔣萬安提出辭呈，最後核定就交給蔣決定。對於蔣是否有唱歌慰留？李四川打趣稱，蔣萬安天天唱歌、歌喉很好，“整天要攬牢牢”，但最近好像沒對他唱了。他強調，不管他到哪裡，北市府還是他的娘家，如果他有到新北市去，對雙北建設還是會提供很多意見給蔣萬安，若有好的點子也會建議蔣。



面對新北市長藍白合人選出線方式是否支持採用全民調，李四川則認為，這就交給黨部處理。



黃國昌昨說，據他瞭解，國民黨預計3月第2周徵召李四川，屆時藍白將按3步驟合作，第一是共推政見；第二簽訂含有共同政見、“現任優先”及民調方式的政黨合作協議，且黨對黨初選應採全民調，而非黨員投票；第三再照規則加以實踐。



至於若未來由李四川出線，是否會加入川團隊？黃國昌稱，“當然，但要尊重當事人意見。”