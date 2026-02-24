綠議員要張善政別做太好　黃敬平：民進黨難選

張善政在桃園的施政，獲得民進黨市議員認證。（桃園市民政局提供） 中評社台北2月24日電／民進黨桃園市議員張曉昀日前質詢時，喊話中國國民黨籍桃園市長張善政別做太好，這樣民進黨市長候選人沒得表現。國民黨桃園市議員黃敬平表示，張善政不搞政見跳票，落實社宅、營養午餐等社福教育政策，治理沒話講，這讓綠營在地方怎麼選舉？



黃敬平23日在《大新聞大爆卦》節目提到，1月，“內政部長”劉世芳府告訴大家，社宅政策肯定會跳票，因為沒那麼多地方可興建，而且把責任從“中央”往下推給地方。可是全台20幾個縣市，可以看到桃園市長張善政、國民黨籍台中市長盧秀燕就是不放棄！還是繼續盤點現有的公有土地，加速興建設宅。桃園加總目標是1萬5千戶社宅，且今年到明年也是這個目標。



黃敬平指出，綠議員張曉昀來自桃園市中壢區，之前選舉打出的稱號就是中壢大姐姐，想用親和力來拉近她跟選民的距離。“我相信她在議會裡面質詢的，也是她心裡面所想的大白話”。因為黃不只一次聽過綠營議員，私底下在跟張善政市府團隊局處首長互動時，嘴邊口頭禪常掛著的就是“你們不要做那麼好啦！這樣我們會有壓力”。



黃敬平說，會不會就是把這些口頭禪講到，在質詢時無意間脫口而出？他稱讚張善政團隊對桃園的治理沒話講，就像營養午餐，張善政早就堅持在做。起初民進黨一直質疑社福會跳票，現在好幾位綠營議員都開始說：“營養午餐政策是我爭取的！還有敬老愛心卡800點，警察補助等等”。



黃敬平強調，這些都是張善政上任之後，推廣的一系列社會福利、教育支出，他很重視這方面。當聽到綠營張曉昀質詢時這樣說，他們在國民黨團辦公室看到轉播都噴飯。張曉昀的弦外之音就是告訴張善政市長：“這樣我們會有壓力”，在地方上要怎麼去選舉？