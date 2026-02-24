金融時報：台付數千億美元換降關稅成輸家

特朗普在Truth Social發文，宣布關稅將上調至15%。（照片：Donald J. Trump Truth Social） 中評社台北2月24日電／美國最高法院20日裁定特朗普對等關稅措施違憲，特朗普透過社群發文，宣布關稅將上調至15%。英國《金融時報》表示，急於和特朗普敲定協議的國家成了輸家，日本、韓國和台灣付出數千億美元投資為代價，換取15%的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。



英國《金融時報》指出，特朗普如今宣布援引其他法律對全球實施15%關稅，曾遭他點名嚴厲批評的國家反而受益最大，包括中國和巴西。



該報導引述獨立貿易監測機構（Global Trade Alert，GTA）“全球貿易預警”對特朗普新關稅檢視後發現，巴西將享有最大的平均關稅降幅，減少13.6%；中國緊隨其後，降幅為7.1%。



相較之下，英國、歐盟及日本在內的美國長期盟友，受到的衝擊則最為嚴重。英國原本被美國課徵的關稅稅率是10%。



報導指出，“全球貿易預警”執行長弗里茲說，中國、巴西、墨西哥和加拿大等國，先前最受白宮批評，也是特朗普動用“國際緊急經濟權力法（IEEPA）”課徵關稅的首要鎖定目標，“如今其關稅降幅反而最顯著”。



此外，越南、泰國和馬來西亞等亞洲製造業大國，因對美順差龐大遭特朗普點名，如今也將受益新關稅。越南去年七月和美國達成架構協議，同意20%關稅，但協議未最終定案。



報導說，為了避免遭到懲罰性關稅，亞洲多國紛紛取消多項美國進口貨品關稅，做出艱難讓步，選擇和華府達成協議的國家，明知最高法院可能推翻對等關稅，仍認為特朗普會設法找別的辦法來課徵關稅，還是願意和美方盡早談妥。



但對於最早達成協議的國家來說，還有另一個棘手問題，就是這些協議衹有極少數獲得國內批准。儘管特朗普採取的是片面行動，但談判另一方的官員通常仍需取得國內立法機關批准。



報導表示，“戰略暨國際研究中心”東京客座研究員納多說：“真正的贏家，是那些尚未正式簽署貿易協議的國家，或者是像日本這樣已承諾投入大量資金的國家。”



GTA分析的關稅降幅排名（由多至少）依序為：巴西、中國、印度、加拿大、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、台灣。



相反地，包括英國、歐盟、日本等美國長期盟友卻將因新稅率遭受沉重打擊。GTA分析的關稅增幅排名（由多至少）依序為：英國、意大利、新加坡、法國、歐盟、德國、韓國、荷蘭、日本、瑞士、愛爾蘭。