伴高雄市民14載　廣州送的白老虎高齡離世　

高雄壽山動物園明星白老虎“昭海”。（圖：高雄市觀光局提供資料照） 中評社高雄2月24日電（記者 蔣繼平）才剛過完農曆新年，高雄壽山動物園明星白老虎“昭海”，就傳出離世的消息。“昭海”來自廣州香江動物園，2011年搭機來高雄，陪伴高雄市民超過14載。22日以高齡19歲（相當人類90歲）離去，高雄市政府與園方均深感不捨，並感謝帶給遊客無數歡樂回憶與寶貴的實務經驗。



壽山動物園深受民眾喜愛的明星白老虎“昭海”，在園方專業醫療團隊與保育員的悉心照護下，以高齡19歲（相當於人類90歲）圓滿走完生命最後一哩路。“昭海”於2011年來到高雄，陪伴市民超過14載，園方對這位老夥伴於22日離去深感不捨，並感謝牠多年來在生命教育領域所貢獻的珍貴意義。



根據壽山動物園官網介紹，“昭海”來自廣州香江動物園，出生於2006年11月24日，2011年搭機來高雄，有著白金帶黑條紋和藍色雙眼，因基因變異產生白色皮毛，屬隱性基因遺傳，不同於無法製造黑色素的“白化症”。當年抵達機場後全程由警車戒護開道直達壽山動物園，堪稱總統等級排場。



壽山動物園指出，自2019年起，“昭海”便面臨貓科動物高齡好發的慢性腎臟病挑戰，但在獸醫與保育員的密切監測與控制下，透過多樣化飲食與水分攝取引導，成功減緩生理機能退化的衝擊，讓“昭海”得以在患有慢性徵狀的情況下，依然維持良好的生活品質並達成高齡長壽。



壽山動物園表示，“昭海”22日在最熟悉的環境及保育員與獸醫的陪伴下安詳離世，並依程序送往屏東科技大學動物疾病診斷中心進行後續處置。感謝“昭海”多年來的陪伴，牠曾在展場自由進出的雄風，以及帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，將永遠銘刻在所有喜愛牠的民眾心中，“昭海，永別了！感謝你帶給我們美好的回憶。”



高雄市“觀光局長”高閔琳表示，“昭海”的離去雖令人不捨，但牠的一生完整詮釋生命教育的核心價值。從入園時的壯年英姿，到老年時期與醫療團隊共同對抗生理退化的韌性，“昭海”留下的不僅是遊客的回憶，更是高雄在孟加拉虎高齡照養與醫療上的寶貴實務經驗。