鄭麗君：美徵15%關稅疊加MFN影響深遠

鄭麗君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月24日電（記者 鄭羿菲）美國最高法院20日判決，美國總統特朗普對全球實施的對等關稅無效。“行政院副院長”鄭麗君24日表示，台灣與美國洽簽台美對等貿易協定（ART）是有利基礎，當時承諾ART與台美投資MOU同時送“國會”的承諾不變，待美方內部研議明朗化說明後，將儘速送審。



鄭麗君也在記者會表示，此次15%關稅將與既有的最惠國待遇（MFN）稅率疊加，對全球貿易體系造成深遠影響。政府已啟動緊急應變機制，除透過外交管道向美方爭取豁免，更由“經濟部”與“財政部”協同各產業公會，強化供應鏈韌性並推動轉型，以降低出口成本壓力，力保台灣出口競爭力。



鄭麗君說，鞏固ART取得的相對優勢是未來努力的目標，有信心可以達成，並確保產業相對優勢。





特朗普在對等關稅措施遭判違法後，再引用“貿易擴張法”第122條款，對部分進口產品課徵15%關稅。英國《金融時報》引述獨立貿易監測機構“全球貿易預警”相關報告報導，日本、韓國和台灣付出數千億美元投資為代價，換取15%關稅，如今回到原點，尚未與美簽署貿易協議及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。



台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送“立法院”審議，目前因美國關稅政策重大變化，以致後續程序待定。



“行政院”24日上午召開“關稅最新情勢說明”記者會，領軍對美談判的“行政院副院長”鄭麗君、“政務委員”楊珍妮都將親上火線說明。記者會由“行政院”發言人李慧芝主持，“國發會主委”兼“政務委員”葉俊顯、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”龔明鑫、“勞動部長”洪申翰、“農業部長”陳駿季、“衛福部長”石崇良出席。



鄭麗君表示，雖然對等關稅法源失效，但是美方也已經啟動替代方案，也就是美國關稅政策方向延續，只是政策手段調整。產業界的確會關心原本ART談判中已爭取到的相對優勢（15%不疊加等），未來是否能確保，這就是我們要努力的目標，但美方也回應，122條款是過渡性措施，後續雙方會保持密切聯繫，共同目標是確保台取得相對優勢及談判待遇結果不變，鞏固ART是未來努力的目標。



鄭麗君說，美方也瞭解ART是雙方互利的協議，我們有信心可以達成，這不是重啟談判，而是近一步積極瞭解美方後續政策工具安排下，能持續確保台產業取得相對優勢與待遇，確保台產業最大利益。判決結果無涉232條款，MOU取得的最惠待遇不會變動。



鄭麗君指出，當初ART與MOU是併談、並行的，因此當初承諾ART與MOU同時併送“國會”審查的承諾不會改變，至於送審的時程，近期會積極儘速與美方聯繫，待美方內部研議明朗化、給台灣充分說明，也能確保台灣取得不變的相對優勢與最佳待遇後，將儘速送“國會”審查。