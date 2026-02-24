軍購發價書屆期在即　顧立雄籲“立院”授權

台“國防部長”顧立雄接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月24日電(記者 俞敦平)“行政院”提出新台幣1.25兆元“國防”特別預算，因朝野僵局多次卡關。美方提供之三項關鍵軍售發價書將於3月15日屆期，若未如期簽署，台灣恐跌出優先供貨名單，甚至需重新排隊申請。台“國防部長”顧立雄今於“立法院”受訪時強調，戰力建構具有迫切性，呼籲委員會先行授權簽署，以避免防務戰力出現斷層，並重申防務預算應回歸理性審查，不應受黨派政治考量影響。



“行政院”為強化防衛韌性，提出為期8年、總額1.25兆元的“國防”特別預算條例，但遭到在野黨團質疑預算過於浮濫且缺乏監督，導致草案多次在程序委員會遭到封殺。在野陣營如民眾黨亦自提4000億元的版本，主張採“一年一審”並要求“行政院”進行專報。隨著3月15日發價書效期的底線逼近，賴清德與“國防部”多次召開記者會，示警若無法及時簽署M109A7自走砲、海馬士系統等關鍵武器的發價書，不僅會影響裝備交付進度，更可能因全球產能吃緊而導致全案取消。



面對“立法院”開議後的預算審查壓力，顧立雄強調立場始終是希望如期簽署發價書。他表示，由於“行政院”版的條例內容已公開透明，但若要等預算編列並三讀通過，在作業程序上顯然無法趕在3月15日前完成。為了爭取時效，“國防部”提出替代方案，希望“立法院”“外交及國防委員會”能在條例通過後、正式預算編製前，先行授權“國防部”與美方簽署這三項軍購案的發價書。這項授權旨在避免因行政程序延宕，導致台灣辛苦爭取到的建軍能力建構必須推倒重來。