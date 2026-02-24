韓國瑜主持新春團拜　藍綠白難得一團和氣

“立法院長”韓國瑜主持“立法院”新春團拜，藍綠白“立委”皆出席。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，現場包括副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、台灣民眾黨團總召陳清龍以及眾多藍綠白“立委”到場，眾人一同拱手拜年說吉祥話，“立院”開春團拜朝野難得一團和氣。



去年的新春團拜，因正值綠營發動的大罷免如火如荼期間，朝野對抗氣氛達到頂點，民進黨“立委”乾脆集體缺席團拜。但今年就大不同，柯建銘帶領綠委鍾佳濱和陳培瑜早早就抵達團拜現場，也和其他藍白“立委”互動熱絡。國民黨方面有超過40位的藍委出席團拜，白委則8位全到齊，現場氣氛相當熱鬧。



在活動流程方面，“立法院”邀請鼓陣前來表演，再由韓國瑜、江啟臣、傅崐萁、柯建銘、陳清龍輪流致詞，接著韓國瑜率“立委”們上台向“立法院”工作人員拜年，最後韓國瑜、江啟臣分發福橘給現場每一位出席團拜的“立委”、“立法院”人員。



韓國瑜致詞時說，雖然新的會期一定會有衝突，但希望妥協之後，國家還能進步，而不是衝突再衝突，沒完沒了。尤其國際情勢複雜，內外壓力都很大，可能的話要團結起來，讓人民享受更美好的生活，這是“立法院”同仁共同的期待。