韓國瑜團拜提李四川小故事　勉朝野為人民

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜在致詞中提及李四川過年搭計程車的故事及政治人物在人民心目中的形象。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天主持新春團拜時，特別提及即將參選新北市長的國民黨台北市副市長李四川，過年坐計程車時，拿新台幣400元給司機要他別找錢。反而被司機鼓勵，說要捐給李，要李好好為人民打拚。



韓國瑜說，這顯示一個小市民怎麼看待政治人物。受中華文化教育長大的人，他心裡一定有個包青天，希望政治人物幫助好人、懲罰壞人。所以“立委”同仁們肩負多少期待，期盼新會期朝野氣氛有所改善，而不是衝突沒完沒了，讓台灣人享受更美好的生活。



過去韓國瑜擔任高雄市長時，李四川任副市長，兩人曾一同打過2020大選，彼此情誼深厚。韓國瑜今天在“立院”團拜特別提及李四川，大有替李參選新北市長背書，拉抬意味濃厚。



韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，現場包括國民黨籍副院長江啟臣、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、台灣民眾黨團總召陳清龍及眾多藍綠白“立委”到場，眾人一同拱手拜年說吉祥話，“立院”開春團拜朝野難得一團和氣。



韓國瑜致詞時發揮一貫的幽默感，點名列席的柯建銘、傅崐萁。他說，去年期待笑咪咪共商國是，但還是吵了一整年，希望新的一年沒有衝突、和和氣氣，達成共識。今天坐在這裡的每一位委員看起來多麼和藹可親，尤其柯建銘慈眉善目，他最高興了！不然以前柯建銘都狂罵他，而今天傅總召也笑咪咪的！



韓國瑜表示，去年“立法院”的攻防和衝突從來沒有停止過，但人性還是有溫暖的一面，這是他們向上的動力。“立法院”過去一年怎麼熬過來的呢？經歷全覆蓋、全年無休，變成7－11，創“憲政”前所未有的紀錄，全年開會。但大家都咬緊牙關，撐過來了，所以期盼馬年一定會有更好的成績。

