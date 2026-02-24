台官方證實蝴蝶蘭輸美零關稅沒了　變15%

“行政院”召開“關稅最新情勢說明”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月24日電（記者 鄭羿菲）台美對等貿易協定（ART）達成2072項台灣出口產品豁免對等關稅，是否受到美國關稅新政策的影響？“行政院副院長”鄭麗君24日指出，在122條款下，農產品有31項被排除關稅豁免，當中包括27項的台灣專屬豁免。“農業部長”陳駿季表示，包括蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙等，將沒有專屬豁免；以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為15%，與主要競爭對手荷蘭相同。



針對美國總統特朗普引用“貿易擴張法”第122條款，對部分進口產品課徵15%關稅，台灣面臨15%關稅並疊加MFN稅率。對台灣經濟有何影響？台“國發會主委”葉俊顯24日表示，與去年4月2日前關稅0%疊加MFN相比，GDP約增加0.01%；與去年4月2日後關稅20%疊加MFN相比，GDP會增加0.08%。



美國最高法院裁定總統特朗普去年實施廣泛的全球性關稅無效，特朗普隨後簽署行政命令改依1974年貿易法第122條款對全球課徵15%關稅。“行政院”今天舉行“關稅最新情勢說明記者會”，鄭麗君與政委楊珍妮、“國發會主委”葉俊顯、“財政部長”莊翠雲、“經濟部長”龔明鑫、“勞動部長”洪申翰、“農業部長”陳駿季、“衛福部長”石崇良等人出席。



鄭麗君表示，原來我們在ART爭取到2072項豁免的品項，在這次15%的行政命令下，美方也公佈了一些豁免的品項，經過比較，先前在ART的豁免2072項，農產品佔261項，工業產品1811項。在新公佈的122條款下，農產品剩下230項維持對全球豁免，其中有27項對我非常重要的專屬豁免就不在這次行政命令的豁免清單裡面。



鄭麗君舉例說，例如像茶葉及多數航空器零組件，這次是在行政命令的豁免清單，但是未來是有變動性。原來是載明在ART不會變動，例如原來ART豁免的蝴蝶蘭、藥用的化學品以及印刷品等，這一次就不在行政命令裡面豁免。



鄭麗君表示，美國現在的15%＋MFN關稅，是對全球一致性、過渡性的安排，所以沒有反映出已簽署相關協議國家之間的差異，但美方政策存在變動性，她個人推斷，後續結果會有已簽署國家跟未簽署國家之間，達成協議共識程度的高低，而有不同的結果。



龔明鑫說，台灣現在面臨的關稅是15%疊加MFN，若比較的基準點是2024年完全沒有對等關稅的情況，當然有些挑戰是負面影響，但若相對於去年的暫時性關稅20%疊加MFN，現在的情況是明顯改善的，今年的經濟情況會比去年要好。若考慮232條款，台灣爭取到半導體零關稅的待遇，效果會更明顯。



葉俊顯認為，若與後者相比，今年台灣GDP會增加0.08%，若納入232條款最優惠待遇，GDP會增加0.18%，但這只是指其短期，而且只單純考慮台灣情況。