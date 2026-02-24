特朗普關稅變數與軍購死線　藍委籲拒當盤子

藍委牛煦庭。（中評社 俞敦平攝） 藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月24日電（記者 俞敦平）面對特朗普政府關稅政策生變與三月中旬到期的軍購發價書。中國國民黨籍“立委”謝龍介、牛煦庭與洪孟楷今日齊聲呼籲政府重啟台美談判。藍委強調，台灣在關稅讓利與軍購預算上不應盲目買單當“盤子”。執政黨大可將在野黨的嚴格監督視為對外談判籌碼，堅守兩千三百五十萬人的核心利益。



美國聯邦“最高法院”日前裁定總統特朗普依《國際緊急經濟權力法》徵收的全球對等關稅“違憲”，特朗普隨即改以其他法規祭出15%全球關稅，並發文威脅已簽署協議的國家不得“耍花招”。此判決讓台灣先前為換取關稅優惠而承諾的鉅額投資與採購面臨變數，歐盟已表態暫停審查協議並尋求重談。與此同時，美方針對台灣三項軍購案發出的發價書即將於三月中旬到期。



針對關稅議題，藍委牛煦庭指出，世界各國如歐盟已挑明要重新談判，台灣也應參酌各國因應美國“最高法院”宣判關稅無效後的作為。他要求政府提早進行沙盤推演，向社會大眾說明可能付出的代價，並針對受衝擊的產業提出合理的紓困與輔導配套措施。洪孟楷則預告，下週二將要求行政部門進行專案報告，將產業衝擊評估一五一十向人民交代。洪孟楷重申，在“立法院”做最終確認前都還有調整空間，政府對外談判不能輕易妥協。



對於即將到期的軍購發價書，牛煦庭表示國民黨不反對軍購，但不能放任政府浪費公帑。他點出發價程序在時間點上存在矛盾，相關作業依規定去年六月就該開始，政府卻拖到十一月才宣布。在野黨不願在資訊不透明的情況下倉促決定，並將於黨內實務研討會整合出專屬的軍購條例版本。



謝龍介則明白表示，南部許多綠營支持者也認為軍購要買，但不要當“盤子”。他質疑為何新台幣五千億就能充實防守，卻要花費高達一兆兩千五百億，並要求“國防部”對“已採購卻未到貨”又追加採購的項目提出充分說明。



謝龍介強調，談判就是“拿跟給”的交換，如果碰到美國老大哥就很快跪下、不斷給予，政府在人民心中的形象將會受傷。他建議執政黨將在野黨的反彈當成談判籌碼，透過黑白臉策略換取對農漁民及食安更有利的條件，開大門走大路，維護台灣應有的權益。