藍委接受賴清德報告統問統答　但要實問實答

藍委謝龍介接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 媒體到現場採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月24日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨日在五院茶敘中邀請賴清德赴“立法院”進行“國情報告”。針對報告將採統問統答模式，國民黨籍“立委”謝龍介、牛煦庭與洪孟楷今日受訪時皆表態支持。他們認為基於禮遇，統問統答是可以接受的安排，重點在於賴清德能否切中社會疑慮實問實答。



三名藍委同時向民進黨團喊話，期盼盡速促成朝野協商，勿讓內部雜音阻礙“中華民國”“憲政”首例的誕生。



賴清德於23日邀集五院院長進行新春茶敘。會後“立法院長”韓國瑜對外表示，已在會中當面邀請賴清德赴“立法院”進行“國情報告”，並提議採取統問統答的方式作為基本禮遇。“總統府”隨後回應，在合乎“憲政”程序的前提下，賴清德欣然前往。然而，民進黨團主張“國情報告”的具體形式不能僅憑院長拍板，必須經過正式的朝野協商才能定案。



面對賴清德可能赴“立院”報告，謝龍介表達高度參與意願，計劃登記發言向昔日的賴市長請益台灣面臨的經濟與國際挑戰。他指出賴清德歷經“國大代表”、“立委”與台南市長，政治歷練豐富且對答如流，即便是即問即答，在野黨也未必能討到便宜。基於禮遇，他完全接受並支持統問統答。針對綠營內部的雜音，謝龍介直言賴清德並非肉腳，民進黨團不應見縫插針或扯後腿，破壞賴清德願意面對民意的安排。



牛煦庭將焦點放在問答的實質成效，認為統問統答只是程序選項，關鍵在於賴清德是否願意直面人民心中的疑問。只要朝野透過黨團協商找出合適方案，確保賴清德的回答能切中社會大眾的疑慮並實問實答，在野黨都會抱持開放心態看待。他也肯定韓國瑜居中協調的努力，期盼執政黨在經歷連續兩年的政治對抗後，能體認朝野僵局對推動政務的負面影響。



洪孟楷則著眼於此次報告的“憲政”意義，期盼締造“中華民國”“憲政”史上首次“總統”到“立院”向人民負責的紀錄。面對部分綠營委員認為不需要接受在野黨點菜的態度，洪孟楷質疑民進黨是否在玩兩面手法。他強調既然賴清德與五院院長已在茶敘中展現和解契機，綠營“立委”就不該任意唱雙簧阻撓，應盡速排定朝野協商落實細節，避免過度護航反而落得馬屁拍在馬腿上。