藍白點頭！官方版軍購條例將可付委審查

朝野黨團協商結論。（中評社 張嘉文攝） 韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 民進黨團。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期今天開議，經朝野協商達共識，中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團都同意，將“行政院”版本的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，列入3月6日的會議議程報告事項，交付委員會，與民眾黨團版軍購條例草案併案審查。



藍白黨團在上會期一整個會期，在程序委員會聯手封殺攸關1.25兆元的官方版本軍購條例，但因民眾黨團大換血，屬於對綠營鷹派的主席黃國昌卸任後，新的黨團總召陳清龍日前就表態，願意同意讓官方版本的軍購條例付委審查，而國民黨團最終經討論，也選擇放手同意讓官方軍購條例先付委，後續再逐一嚴格審查，今天開議後第一場朝野協商就達成共識。



韓國瑜今天上午10時召集朝野黨團協商達成共識，各黨團同意“行政院”函請審議之“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”及尚未提出之相關特別條例草案，均列入3月6日第2次會議議程報告事項交外交及“國防”、財政兩委員會與台灣民眾黨黨團所提“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”併案審查，均不提出復議。



另外，由於國民黨團預計也會提出軍購條例相關版本。協商結論也提到，尚未提出之特別條例草案請於3月5日以前提出。



此外，各黨團也同意，今天下午4時半進行賴清德赴“立院”“國情報告”的朝野協商。