可能卸任萬年總召　柯建銘盼朝野真正和解

民進黨團總召柯建銘致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，目前仍任民進黨“立法院”黨團總召的柯建銘特地出席，且表達兩點期盼，包括朝野能真正和解，各項預算與人事同意權能順利完成。



民進黨團今天討論幹部人選，目前總召一職由蔡其昌挑戰柯建銘，由於兩人參選意願都很堅定，若協調不成，恐依慣例不記名投票，目前綠委普遍較看好蔡出線，柯的萬年總召身分有可能今天就此結束。



韓國瑜今日主持“立法院”新春團拜，現場包括副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、台灣民眾黨團總召陳清龍以及眾多藍綠白“立委”到場，眾人一同拱手拜年說吉祥話，“立院”開春團拜朝野難得一團和氣。



傅崐萁致詞時還特別提到柯建銘，他說，看到柯建銘的折衝與辛勞，在“立法院”三十年，他的辛苦大家都看得見，全場也響起掌聲替柯鼓勵。



柯建銘致詞時則說，“立法院”正副院長韓國瑜和江啟臣以及傅崐萁，都希望“立院”和諧，這也是他的共同期待。“立法院”今天開工，自己有兩樣期許，一是希望朝野真正和解，當行政部門的後盾讓關稅更順利，第二則是希望政府總預算、“國防”特別預算，與大法官、“中選會”、NCC、“監委”、“檢察總長”人事同意權順利完成。